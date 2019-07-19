苏丹军方和反对派签署分权协议 准备发布宪法宣言

苏丹军方和反对派17日签署过渡期政治协议，同意组建“联合主权委员会”，作为国家过渡时期治理机构。军人和文官将在三年多一点的时间内轮流领导委员会。

为进一步打破这一非洲国家的政治僵局，双方对话继续，定于19日发布一份宪法宣言，预期解决组建立法委员会等悬而未决的问题。

【签署协议】

苏丹军方和反对派代表17日在首都喀土穆签署权力分配协议。

过渡军事委员会副主席穆罕默德·哈姆丹·达克卢说，分权协议是军方和反对派“自由与变革力量”联盟合作的新开始，是苏丹的“历史性时刻”。

“自由与变革力量”领导人之一易卜拉欣·阿明说，协议标志苏丹人迎来自立的新时期，“我们想要稳定的国家”。“新设立的政府将是所有苏丹人的政府，为所有公民（服务）。”

联合主权委员会将在三年多一点的时间内作为国家过渡时期治理机构。委员会有6名文官和5名军方代表，其中5名文官来自“自由与变革力量”联盟。一名军方人士将率先主导这一委员会21个月，后续由文官主导委员会18个月。

苏丹国防部长伊本·奥夫4月11日推翻总统奥马尔·巴希尔领导的政府，设立过渡军委会。军委会和反对派一度就3年过渡期和过渡期国家权力架构达成一致，但就过渡时期国家治理机构人员组成和由哪一方主导等事宜难以弥合分歧。非洲联盟和埃塞俄比亚为打破僵局提出调停方案，斡旋双方恢复对话。过渡军委会和反对派代表本月3日至4日重新开始对话，5日宣布达成协议。

【准备宣言】

尽管签署分权协议，苏丹军方和反对派依然没有就一系列议题达成一致，如联合主权委员会的成员分管哪些领域。这些悬而未决的问题预期在19日发布的宪法宣言中提及。

“自由与变革力量”领导人阿明说，宪法宣言将“充实”分权协议的细节，对话17日重新启动。

在苏丹一家新闻网站的编辑拉沙·阿瓦德看来，后巴希尔时期的苏丹将由这份宪法宣言“定义”。

一项争议议题涉及是否给予军方将领豁免权，即不追究他们在6月暴力冲突事件中的刑事责任。

法新社报道，军方和反对派16日晚对话以前，反对派示威者领导人拒绝给军方将领任何豁免；但过渡军委会发言人沙姆斯丁·卡巴希说，双方就豁免权议题“没有争议”。

另外，过渡时期立法委员会的组建以及快速支援部队从喀土穆撤出等内容可能写入宪法宣言。（杜鹃）（新华社专特稿）

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