埃博拉疫情或呈蔓延迹象 世卫组织宣布紧急状态

世界卫生组织17日认定，非洲国家刚果（金）埃博拉疫情触发全球卫生紧急状态。

埃博拉疫情去年8月暴发，一度局限在刚果（金）东部偏远地区。世卫组织突发事件委员会先前三次拒绝宣布全球卫生紧急状态。

本月，刚果（金）东部大城市戈马首例感染埃博拉病毒的患者死亡，令卫生专家担忧病毒向更大范围蔓延。

【罕见“警报”】

世卫组织突发事件委员会17日就刚果（金）埃博拉疫情召开会议。总干事谭德塞当天接受委员会建议，宣布疫情为“国际关切的突发公共卫生事件”。

谭德塞在一份声明中说：“现在是让全球予以关注的时候。”

疫情去年8月暴发至今，刚果（金）超过2500人确诊感染埃博拉病毒，其中1600多人死亡。只是，疫情先前一直局限在东部偏远地区。

本周，北基伍省首府戈马首个感染埃博拉病毒的患者死亡。突发事件委员会认为，这名已故患者是“引发关切的具体原因”。尽管病毒在全球蔓延的风险“依然不高”，这起病例显现“令人担忧的迹象，即疫情可能蔓延”。

不少媒体解读，只有最严重疫情才会触发全球卫生紧急状态。在这以前，世卫组织4次宣布“国际关切的突发公共卫生事件”，分别是2009年春季甲型H1N1流行性感冒疫情、2014年春季南亚和非洲的脊髓灰质炎疫情、2016年巴西等国的寨卡疫情、2014年至2016年西非多国的埃博拉疫情。

在谭德塞看来，作为通往非洲大湖区和更广阔区域的“门户”，戈马出现的埃博拉死亡病例“打破局面”。不过，埃博拉区域传播的风险高，区域外传播风险低。

戈马常住人口大约100万，西邻卢旺达吉塞尼省。世卫组织警告，卢旺达、南苏丹、布隆迪和乌干达面临最大风险，其后是中非共和国、安哥拉、坦桑尼亚、刚果（布）和赞比亚。

【出谋划策】

突发事件委员会成员当天对疫情应对经费“延迟”表达“失望”。法新社报道，联合国定于数天内呼吁为应对刚果（金）今后半年疫情筹资7亿美元。

北基伍省和伊图里省已有超过1.6万人接种疫苗，但那里长期动荡、当地居民不信任医护人员，致疫情控制遇阻。

突发事件委员会建议，应“想方设法”增加疫苗供应量，如扩大供应商范围和技术转让，以解决供应不足问题。

“无国界医生”主席廖满嫦呼吁调整现有应对疫情举措，“评估什么起作用、什么不起作用”。她说，刚果（金）埃博拉疫情已持续近一年，“依然没有控制住……我们不能继续做相同的事，却期待不同结果”。

红十字会与红新月会国际联合会希望，全球卫生紧急状态能为这场疫情“带来应当得到的国际关注”。

在连接戈马和吉塞尼的过境处，医护人员17日测量过境人员体温，扩音器指示所有人洗手，以“预防感染埃博拉病毒”。

埃博拉病毒经由直接接触已感染患者或动物的血液、体液、分泌物和排泄物等传播。人一旦感染，会出现发热、呕吐、出血和多脏器损伤等症状，死亡率为50%至90%。

【恐伤经济】

法新社报道，不少人担心全球卫生紧急状态可能促使一些国家关闭边界。世卫组织突发事件委员会主席罗伯特·斯蒂芬说，各国不应以此为由关闭边界或限制贸易，进而对疫情波及地区民众产生负面影响。

全球卫生紧急状态让刚果（金）东部居民忧心忡忡，不少人在那里从事跨境买卖并赴海外旅行。

现年46岁的鞋商佐伊·基布瓦纳在乌干达做生意，那里距离北基伍省贝尼地区70公里。“我注射疫苗，避免自己感染埃博拉，”他告诉美联社记者，“关闭边界可能不利于我们的经济，卫生部和世卫组织必须尽快结束疫情。”

美国乔治敦大学法律中心全球卫生专家亚历山德拉·费伦认为，全球卫生紧急状态旨在让国际社会对刚果（金）埃博拉疫情增加“相应财政和技术支持”，各国应就施加出行或贸易限制保持谨慎。

这类限制或许会影响“商品和医护人员进入受（疫情）波及的国家”，继而“起反作用”。费伦担心，各国如果视全球卫生紧急状态为“惩罚”，进而隐瞒疫情，“那会将我们置于更大风险境地”。（陈丹）（新华社专特稿）

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