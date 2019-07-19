巴基斯坦前总理阿巴西因涉嫌贪腐被捕

新华社伊斯兰堡7月18日电（记者刘天）巴基斯坦国家问责局18日以涉嫌贪腐为由逮捕了巴前总理、反对党穆斯林联盟（谢里夫派）高级领导人沙希德·哈坎·阿巴西。

据巴基斯坦媒体报道，巴国家问责局认为，阿巴西在担任石油和自然资源部长期间，曾违规将一份建设液化天然气接收站的合同交给当地一家公司并从中获取非法佣金，使国家财政蒙受巨额损失。

巴国家问责局18日上午曾传唤阿巴西前往该机构位于拉瓦尔品第市的办公地点接受讯问，但阿巴西并未前往。阿巴西称，国家问责局16日向其发出相关通知，他无法在两天内仓促接受讯问。

当天，巴国家问责局还因同一案件向巴前财政部长米夫塔·伊斯梅尔发出逮捕令。

今年4月，巴现政府就此案接受了国家问责局的建议，将阿巴西、伊斯梅尔和其他5人列入了限制出境名单。

穆斯林联盟（谢里夫派）领导人夏巴兹·谢里夫当天对国家问责局逮捕阿巴西一事表示谴责。

阿巴西于2017年8月被选为巴基斯坦总理，接替因涉嫌腐败被取消总理任职资格的纳瓦兹·谢里夫。阿巴西曾于2013年6月至2017年7月间担任巴基斯坦石油和自然资源部长。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)