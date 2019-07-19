阿富汗坎大哈省警察总部遇袭10人死亡90多人受伤

新华社喀布尔7月18日电（记者陈鑫）据阿富汗安全部门人士消息，阿南部坎大哈省警察总部18日遭汽车炸弹袭击，随后发生交火，造成10人死亡、90多人受伤。袭击者中有2人死亡。

目击者告诉新华社记者，当地时间18日下午4时35分左右，位于坎大哈市的坎大哈省警察总部大院北门发生汽车炸弹爆炸，随后一伙武装人员试图攻入大院，与安全部队发生交火。

目击者说，爆炸产生的浓烟在远处也能看到，给当地民众造成巨大恐慌。

当地警方当晚7时左右宣布交火结束。坎大哈省省长哈亚图拉·哈亚特表示，安全部队继续在现场进行清剿。

阿富汗安全部门一名人士告诉记者，袭击已造成10人死亡，其中包括2名警察和8名平民，另有90多人受伤。袭击者中有2人死亡。

阿富汗塔利班宣称制造了这起袭击事件。

阿富汗总统加尼当天发表声明谴责这起袭击事件。

坎大哈省是阿富汗塔利班组织的传统势力腹地。今年年初，塔利班武装人员袭击坎大哈省一检查站，造成5名警察死亡、2名警察受伤。

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