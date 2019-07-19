外交部发言人：希望英方醒一醒

新华社北京7月18日电 （记者侯晓晨）针对英方仍试图以《中英联合声明》来主张英国在香港事务上所谓的“权利”，外交部发言人陆慷18日说，英方在1997年7月1日以后对香港没有任何权利，希望英方能够醒一醒。他同时呼吁英方拿出实际行动显示其维护中英关系大局的诚意。

当日例行记者会上，有记者问：英国首相特雷莎·梅17日发表了她卸任前最后的演说，表示希望同中国保持良好经济关系，但仍会就《中英联合声明》等问题表态。外交部有何回应？

陆慷说，坚持中英关系“黄金时代”是两国领导人达成的重要共识。如果能够根据这一共识，共同努力推进中英关系，肯定是符合中英两国人民共同利益的。“但坦率地讲，这需要英方拿出实际行动来显示它维护中英关系大局的诚意。”

至于英方仍然试图以《中英联合声明》来主张英国在香港事务上所谓的“权利”，陆慷说，1997年7月1日香港回归祖国之后，香港事务完全是中国的内政。中国政府和香港特别行政区政府治理香港的依据就是《中华人民共和国宪法》和《香港特别行政区基本法》。

“我们一再讲，英方在1997年7月1日以后对香港没有任何权利。希望英方能够醒一醒。”陆慷说。

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