外交部发言人答记者问

坚决反对美领导人会见“法轮功”邪教分子及其他诬蔑中国宗教政策的人员
新华社北京7月18日电 （记者侯晓晨）针对美国总统特朗普17日在白宫会见所谓“遭受宗教迫害”的中国人士，外交部发言人陆慷18日说，这完全是对中国内政的干涉，中方对此表示强烈不满和坚决反对。
当日例行记者会上，有记者问，美国总统特朗普17日在白宫会见了一些“遭受宗教迫害”的中国人士。你对此有何回应？
陆慷说，美方邀请“法轮功”邪教分子及其他诬蔑中国宗教政策的人员参加所谓宗教会议，还安排他们同美国领导人会见，这完全是对中国内政的干涉，中方对此表示强烈不满和坚决反对。
他说，相关报道中提到的那些人所发表的一些言论是严重错误的。中国不存在所谓的宗教迫害情况。中国公民依法享有宗教信仰自由。
中美人民友谊是两国关系长远发展基础
据新华社北京7月18日电 （记者侯晓晨）外交部发言人陆慷18日就第四届中美友城大会答问时表示，中美两国人民之间的了解和友谊是两国关系长远发展的基础。
在当日例行记者会上，陆慷说，第四届中美友城大会目前正在美国得克萨斯州休斯顿市举行。“相信此次大会的举行，将为深化中美友好、加强两国合作注入新动力。我们愿与美方共同努力，进一步深化中美地方和人文交流，更好造福两国人民。”
朱应鹿: 过尽千帆终不悔 归来盛世初心偿 朱应鹿曾出任中国驻突尼斯、巴勒斯坦、埃及以及挪威大使。近日，他向人民网讲述了他44年外交生涯中，与新中国一起成长的“酸甜苦辣”。【详细】
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