国际奥委会北京冬奥会协调委员会召开第四次会议

本报北京7月18日电 （记者季芳）国际奥委会北京2022年冬奥会协调委员会18日在北京召开第四次会议。会议听取了北京冬奥组委关于组织管理、《新规范》实施、场馆和基础设施建设、测试赛准备、宣传、公众参与等内容的主题陈述。会前，协调委员会实地考察了延庆赛区和张家口赛区的筹办工作情况。

北京市委书记、北京冬奥组委主席蔡奇，国际奥委会北京2022年冬奥会协调委员会主席胡安·安·萨马兰奇在开幕式上致辞。

蔡奇在致辞中说，中国政府高度重视北京冬奥会、冬残奥会的筹办工作。协调委员会第三次会议以来，我们与国际奥委会、国际残奥委会、国际冬季单项体育联合会等方面紧密合作，扎实有序推进筹办工作，取得了新的进展。场馆和基础设施建设加速推进，国家速滑馆实现封顶，兴延高速建成通车；赛事组织有序开展，首场测试赛筹备工作全面启动；遗产和可持续工作深入推进，发布遗产战略计划和低碳管理工作方案；宣传推广持续升温，完成吉祥物设计方案全球征集，举办倒计时1000天活动，北京冬奥会、冬残奥会的影响力持续扩大。

蔡奇说，当前是冬奥筹办的关键阶段，今年10月将转入“测试就绪”阶段，从明年2月开始将举办系列测试赛，筹办工作更加精细化、实战化。我们将全面落实绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念，深入践行《奥林匹克2020议程》及《新规范》，深化与国际奥委会等方面合作。希望协调委员会各位委员、专家发挥优势，深入研讨，建言献策，帮助我们拓宽思路、完善措施、解决难题。

胡安·安·萨马兰奇在致辞中高度赞赏北京冬奥会、冬残奥会的筹办工作。他说，协调委员会第三次会议以来，我们看到北京冬奥组委在推进场馆和基础设施建设、奥运遗产利用、宣传和推广、冰雪运动普及等工作方面取得了新的进展。你们总是能信守承诺，在能力范围内及时完成既定任务安排，感谢大家卓越的努力。当前冬奥筹办进入关键阶段，国际奥委会将与北京冬奥组委进一步加强沟通合作，共同为举办一届无与伦比的冬奥盛会而努力。

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