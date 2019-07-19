韩国央行降息并下调经济增长预期

本报首尔7月18日电 （记者马菲）韩国央行18日决定将基准利率下调0.25个百分点至1.5%，同时把2019年经济增长预期由2.5%下调为2.2%。

韩国央行行长李柱烈表示，下调经济增长预期的主要原因是上半年出口和投资形势不如预期，金融货币委员会预计韩国经济增速将放缓。

数据显示，今年第一季度韩国经济环比收缩0.4%。专家普遍认为，韩国央行此次降息的主要原因是韩国经济近来表现不佳，出口和投资不振。此外，全球贸易形势以及近期不断发酵的韩日经贸摩擦成为影响韩国经济下行的因素。

《 人民日报 》（ 2019年07月19日 16 版）

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