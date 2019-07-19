日本京都纵火案已致33人死亡

本报东京7月18日电 （记者刘军国）截至日本当地时间18日晚，当天发生的京都动漫工作室纵火案已导致33人死亡，另有36人受伤。
有当地媒体统计，这是日本近19年来死亡人数最多的纵火案。京都府警方稍早前通报说，18日上午10时30分左右，一名41岁的男子进入京都一家动漫工作室，“泼洒了汽油状的液体”并纵火。火灾发生时，约有70名工作人员在这栋三层建筑物里工作。火灾引发爆炸，建筑物二层和三层的玻璃全部被震碎。火灾于15时左右被扑灭。肇事男子目前已被当地警方控制，面部和胸部被烧伤，已被送往京都市一家医院。京都府警方正在对纵火杀人案进行调查。他既不是这家动漫工作室员工，也不是工作室前雇员。
当地警方说，火灾现场发现了锤子、刀具和便携式汽油桶，这些物品均有可能是纵火男子带来的。另有消息称，当天上午有人携汽油桶到火灾现场附近的加油站购买汽油，目前警方正在做进一步调查。
《 人民日报 》（ 2019年07月19日 16 版）
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