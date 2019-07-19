乌克兰冲突各方商定将实施无限期停火

据新华社明斯克7月17日电 （记者魏忠杰、李佳）欧洲安全与合作组织（欧安组织）特别代表萨伊迪克17日在白俄罗斯首都明斯克表示，乌克兰东部冲突各方商定将自本月21日起实施无限期停火。

乌克兰问题三方联络小组（乌克兰、欧安组织、俄罗斯）当天在明斯克举行例行会谈。萨伊迪克在会谈后举行的新闻发布会上说，三方联络小组当天协商了有关自基辅时间21日凌晨起冲突各方将完全遵守无限期停火的声明内容，声明中包含一系列保障停火可持续的措施。

《 人民日报 》（ 2019年07月19日 16 版）

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