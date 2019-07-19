乌克兰冲突各方商定将实施无限期停火

据新华社明斯克7月17日电 （记者魏忠杰、李佳）欧洲安全与合作组织（欧安组织）特别代表萨伊迪克17日在白俄罗斯首都明斯克表示，乌克兰东部冲突各方商定将自本月21日起实施无限期停火。
乌克兰问题三方联络小组（乌克兰、欧安组织、俄罗斯）当天在明斯克举行例行会谈。萨伊迪克在会谈后举行的新闻发布会上说，三方联络小组当天协商了有关自基辅时间21日凌晨起冲突各方将完全遵守无限期停火的声明内容，声明中包含一系列保障停火可持续的措施。
《 人民日报 》（ 2019年07月19日 16 版）
朱应鹿: 过尽千帆终不悔 归来盛世初心偿 朱应鹿曾出任中国驻突尼斯、巴勒斯坦、埃及以及挪威大使。近日，他向人民网讲述了他44年外交生涯中，与新中国一起成长的“酸甜苦辣”。【详细】
外交部发言人一周观点撷英：我不是你的朗读者 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，伊核问题、中美同意重启经贸磋商、非洲大陆自贸区建设正式启动受到国际社会和媒体广泛关注。同时，针对美国批准对台22亿元军售、美方一再干预香港事务，22国批评中国新疆政策等问题，我外交部发言人也进行了严词回应。下面让我们一起回顾本周外交部记者会上的精彩瞬间。 【详细】