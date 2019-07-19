中国代表团向国际电信联盟提交5G技术方案

据新华社巴西布济乌斯7月17日电 （记者赵焱、陈威华）为期9天的国际电信联盟“WP 5D”第三十二次会议17日在巴西小城布济乌斯结束，来自全球的政府主管部门、电信制造及运营企业和研究机构参加了本次会议，讨论制定全球第五代移动通信技术（5G）标准的候选技术方案。中国代表团提交了5G无线空口技术方案。

中国代表团团长徐晓燕表示，中国的5G技术方案表达了中国对5G技术的理解，考虑了5G技术的完整性和先进性，同时维护了以第三代合作伙伴计划为核心的全球统一标准，体现中国及全球产业界的共同利益。中国的5G技术方案源自国内各单位长期的技术积淀和磨合，是大家群策群力和集体智慧的结晶。中国技术评估结果表明，中国的5G技术方案能够全面满足国际电信联盟定义的5G技术愿景需求和技术指标要求。

国际电信联盟将根据后续会议的评估与协调的结果，计划在2020年6月举行的WP 5D第三十五次会议上正式宣布5G技术方案。

《 人民日报 》（ 2019年07月19日 16 版）

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