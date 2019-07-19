油轮扣押事件加剧海湾紧张局势

7月17日，伊朗宣布军方14日在霍尔木兹海峡将一艘外国油轮拖至伊朗水域，因为这艘油轮遇到了技术故障，需要帮助和修复。一些西方媒体指责这是伊朗的“报复行为”。此前，一艘装载伊朗原油的油轮在直布罗陀海域遭到英国扣留。分析认为，自美国5月宣布全面禁止伊朗原油出口以来，海湾地区发生多艘油轮遇袭和重要原油设施遭袭扰等事件，此次事件将令本已紧张的海湾局势进一步升温。

伊朗外交部发言人穆萨维表示，伊朗军方在接到这艘外国油轮求救信号后向它靠近，并用拖船将其带至伊朗水域，对油轮进行救援，他强调伊朗的做法完全符合国际法。一些国际媒体称，这艘油轮可能跟阿联酋有关。不过，阿联酋一名官员16日发表声明称，此油轮并非阿联酋拥有或运营。

今年5月和6月，在波斯湾靠近霍尔木兹海峡水域分别发生商船和油轮遇袭事件，一度令海湾地区局势高度紧张。美国指责伊朗制造了这些袭击事件，伊朗则表示美方的指控毫无根据。7月4日，英国海外领地直布罗陀当局在英国海军协助下扣押装载伊朗原油的油轮“格蕾丝一号”，称其违反欧盟制裁令、向叙利亚运送原油。英方否认扣押油轮是追随美国制裁伊朗的做法，表示支持维护伊核协议。伊朗方面否认英方的指控，要求立即释放被扣油轮，并警告英国不要玩“危险游戏”。

7月16日，伊朗最高领袖哈梅内伊强烈谴责英国扣押伊朗油轮的行为，要求英方立刻释放油轮，否则伊朗将进行回击。哈梅内伊还指责有关欧洲国家完全没有履行对伊核协议的承诺，当伊朗逐步中止履行协议时，欧洲国家开始批评伊朗而非正视自己应履行的承诺。

英国方面表示，如果此前被英国扣留的伊朗油轮目的地并非叙利亚，英国愿释放该油轮。英国舆论认为，这一表态为改善因油轮被扣事件导致的英伊两国紧张关系带来了新契机。眼下，英国正在调整政策，释放缓和与伊朗关系的积极信号。除了做出愿有条件释放伊朗油轮的积极表态外，英国也在协调与欧盟国家的立场，有意为美伊紧张局势降温。英法德三国首脑日前发表联合声明称，面对伊核协议可能破裂的风险，三国呼吁各方“采取负责任的行动，制止紧张局势升级，恢复对话”。

联合国日前警告说，世界无法承受海湾地区发生严重对抗带来的后果，呼吁有关各方为缓和局势做出努力。中东媒体分析认为，妥善解决伊核问题，关键还是靠对话协商。伊核问题对中东地区乃至全球安全局势至关重要，国际社会特别是美国政府对伊朗政策的任何变化，其外溢范围将大大超出中东地区，加之伊朗扼守霍尔木兹海峡这一国际原油运输要道，任何风吹草动，都会影响国际能源供应和全球经济乃至国际地缘政治稳定。确保全面协议得到完整、有效执行，才是解决伊核问题、化解中东地区紧张局势的唯一现实有效途径。

（本报开罗7月18日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月19日 16 版）

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