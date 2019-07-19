东南亚有组织跨国犯罪问题严重

据新华社曼谷7月18日电 （记者陈家宝、明大军）联合国毒品和犯罪问题办公室（毒罪办）18日在曼谷发布《东南亚地区有组织犯罪的演变、发展及影响》报告。报告指出，有组织跨国犯罪团伙活动猖獗成为东南亚地区面临的重大挑战。
报告说，近年来，由于东南亚及邻近区域开展执法活动，该地区的大型走私犯罪团伙改变策略，将其窝点转移至监管薄弱地带，尤其是边境地区。
报告指出，贩卖合成毒品是东南亚地区获利最丰的非法交易。有组织犯罪集团不断更新交易模式。毒罪办数据显示，2018年亚太地区甲基苯丙胺（冰毒）走私总值在303亿至614亿美元间。东亚、东南亚、澳大利亚及新西兰的冰毒服用人数超过1200万，2018年纯冰毒消费约320吨。
《 人民日报 》（ 2019年07月19日 16 版）
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