中国第二批赴苏丹维和直升机分队荣获联合国和平荣誉勋章

据新华社喀土穆7月18日电 （记者马意翀、费晓曦）联合国和非洲联盟驻达尔富尔联合特派团（联非达团）17日在苏丹法希尔超级营地内为中国第二批赴苏丹达尔富尔维和直升机分队全体140名官兵授予和平荣誉勋章。

授勋仪式上，联非达团副联合特别代表安妮塔·奇奇·格贝女士高度赞扬了直升机分队官兵为苏丹和平稳定所做出的突出贡献。她表示，中国第二批赴苏丹达尔富尔维和直升机分队在执行任务过程中展现了中国军队优秀的专业能力和素养，出色的工作增进了中国同苏丹以及世界其他国家的友谊，得到了联非达团各位同事的赞赏和尊重。

《 人民日报 》（ 2019年07月19日 16 版）

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