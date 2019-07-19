经贸摩擦和加征关税严重损害当地经济

新华社旧金山7月17日电 （记者吴晓凌）美国加利福尼亚州副州长埃莱妮·库纳拉基斯17日在出席州众议院听证会时说，美中经贸摩擦和加征关税措施对加州经济和相关产业造成了极大破坏，其沉重代价正由美国消费者承担。

当天的听证会旨在探讨美国对华加征关税对加州经济的影响。库纳拉基斯表示，加州经济深植于全球市场和供应链，对外贸依赖度很高，加州约有20％的工作岗位依赖于国际贸易和投资，与中国的经贸合作更是利益攸关。

她介绍说，加州有7万多家中小企业从事出口业务，很多中小企业已受到严重影响，“正在苦苦挣扎”。

正是由于加州经济对外贸依存度较大，它在经贸摩擦中受到的伤害也较其他州更大。库纳拉基斯说，她从加州南部长滩港负责人处得知，今年5月份该港涉华进口和出口较去年同期均下降了约18％。

库纳拉基斯还表示，虽然白宫称加征关税的目的之一是帮助美国农民，但实际上却对加州农业造成伤害。她说，加州杏仁对中国的出口减少了近1/3，葡萄酒商也坐视他们失去的中国市场份额被南美葡萄酒填补。“对农民和农场主最大的帮助是解决经贸摩擦、重新开放市场。”

《 人民日报 》（ 2019年07月19日 16 版）

(责编：曹昆)