分歧依旧，欧美关系裂痕难弥合（国际视点）

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欧洲议会7月16日投票选举即将卸任德国国防部长的乌尔苏拉·冯德莱恩为下届欧盟委员会主席。冯德莱恩将于11月1日正式接替现任欧盟委员会主席容克，欧盟将迎来历史上第一位女性领导人。欧洲舆论认为，她领导下的欧盟未来将面临难民、英国“脱欧”、气候变化、防务一体化等诸多难题。此外，面对美国日益升温的单边主义、保护主义，欧盟如何处理跨大西洋关系也将成为她任内的一大挑战。

对于冯德莱恩当选下届欧盟委员会主席，多数欧美舆论认为，作为一名持有坚定“欧洲主义”立场的新任欧洲领导人，冯德莱恩此前的众多政策主张同美国政府有“不兼容”之处，美欧关系在未来一段时间可能会“迎来更多的颠簸”。

“美国优先”让欧洲头疼不已

7月16日，冯德莱恩在欧洲议会发表演讲时称，欧盟将在对抗气候变化方面做出更大努力，2050年前实现“碳中和”将写入欧盟首部应对气候变化的法律。此外，她还重申了欧盟计划统一对互联网巨头按其营业额征收“数字税”的计划，表示绝不允许网络巨头在欧盟国家赚取大量利润却几乎不缴税。

欧洲舆论认为，稳定的跨大西洋关系原本是二战结束后西方阵营的基石，然而奉行“美国优先”的美国政府却一再抨击欧盟是美国利益的威胁，让欧洲头疼不已。近年来，欧美双方在气候变化、伊核协议、贸易关税等一系列问题上裂痕不断加大。

7月10日美国贸易代表办公室宣布，对法国政府提议的数字服务税发起“301调查”。这是继美国威胁对欧盟汽车加征关税、美欧航空补贴争端升级后，美欧经贸摩擦扩大化的又一案例。2018年3月，欧盟委员会曾提议欧盟各国统一对互联网巨头按其营业额的3%征税，但遭到丹麦、芬兰等借低税率吸引互联网企业的国家的抵制，相关议案因此被否决。由于难以推动欧盟各国形成共同立场，法国转而推动国内立法，从今年3月提交议会到7月11日正式通过，法国率先迈出了征收数字服务税的实质性一步。

德国《南德意志报》认为，冯德莱恩一直公开呼吁建立“一个强大的欧洲”。此前她担任德国防长期间一直在推动欧盟共同安全与防务政策建设，并呼吁建立欧洲军队。在最近两届慕尼黑安全会议上，冯德莱恩一直强调，欧盟要在防务方面承担更多责任。对于美国长期指责欧盟在防务问题上占美国便宜一事，她多次公开表达不满。

军费分摊的争执持续不断

最近一段时间以来，欧美在军费分摊方面龃龉不断，北约内部围绕这一问题可谓矛盾重重。欧洲媒体普遍分析认为，冯德莱恩在军费问题上态度强硬，很难令美国满意。

美国总统特朗普、副总统彭斯以及国务卿蓬佩奥都曾多次公开抱怨欧盟国家为北约贡献太少，尤其是在军费方面，除了英国、希腊、爱沙尼亚与拉脱维亚这4个欧洲国家外，没有别的国家可以达到美国关于军费开支大于GDP占比2％的要求。

特别是作为欧盟“双擎”之一的德国，始终没有能够达到2％的标准，让美国十分不满，认为这为别的欧盟国家“做了坏的示范”。对此，在冯德莱恩担任德国防长期间，她曾多次就此问题公开“反击”美国。在今年2月举行的慕尼黑安全会议上，冯德莱恩表示，德国认同北约对各成员国提出的军费开支占比要求，但也强调开支必须“量力而行”。

今年4月，七国集团外长会议和北约外长会议分别在法国迪纳尔和美国华盛顿落幕，会上美国和欧洲盟友在军费分摊问题上争吵激烈，让北约成立70周年的“生日聚会”不欢而散。

面对美国的批评，冯德莱恩今年4月在访问华盛顿期间表示，为北约作贡献的方式并不仅限于提高军费开支，德国已经成为北约第二大兵源国，越来越多的德国军人与美国军人在一起执行任务。

贸易摩擦可能进一步加剧

欧美围绕贸易领域的摩擦也可能进一步加剧。7月18日，七国集团财长会议在法国小镇尚蒂伊闭幕，欧美围绕征收数字服务税的争端成为本次会议的焦点。此前，美国政府宣布计划对40亿欧元的欧盟输美产品加收额外关税，美欧双方围绕航空补贴的贸易争端也再度发酵升级。今年4月，美欧相继公布价值210亿美元、200亿美元的清单，向对方出口商品征收巨额关税。

法国《费加罗报》分析称，长期以来，法国和其他一些欧洲国家对美国互联网巨头利用欧洲税法漏洞实现逃避税款心存不满。根据欧盟委员会估算，互联网企业的平均实际税率只有9.5%，远低于传统企业约23%的税率。“这是不公平的。征收数字服务税释放的信号便是法国追求实现财政公平。”法国经济与财政部长勒梅尔说，“通过征收数字服务税，我们将建立适合21世纪的税收制度。”

而美国政府则认为，法国等欧盟国家征收数字服务税涉及的是美国企业处于全球领先地位的数字服务领域，因此新税是“不公平”地针对美国科技公司。勒梅尔18日表示：“征收数字服务税是为减少不平等和实现税收公正开辟道路。在这个问题上，法国不会让步。”法媒分析认为，法国征收数字服务税决心坚定，欧盟一些国家也已经出台征收数字税相关计划，欧美在这一问题上的分歧恐难以弥合。

美国全国广播公司财经频道也在报道中表达了担忧：美欧之间互相加征关税、美国将对欧洲汽车业加征关税、法国对美国数字巨头征收新税，美欧关系已经出现了难以弥合的裂痕，传统的跨大西洋关系日趋紧张。“美国需要改变以关税施压的做法，否则跨大西洋关系将会更加恶化。”

美国舆论认为，在一些更具长远性的议题上，欧美分歧巨大，短期内恐难弥合。冯德莱恩重视应对气候变化挑战，坚定捍卫多边主义，这同美国政府的立场分歧也十分明显。16日，冯德莱恩在欧洲议会演讲中强调，“我们呼唤多边主义，我们要公平贸易，我们捍卫以规则为基础的秩序，我们必须以欧洲的方式来行事。”卡内基欧洲基金会非常驻高级研究员朱迪·邓普西认为，冯德莱恩未来面临的最大挑战将是如何找到维护和加强多边机构的方法，这正是美国政府努力想要破坏的。

（本报柏林、巴黎、华盛顿7月18日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月19日 16 版）

(责编：曹昆)