国际货币基金组织说中国经济外部再平衡取得进展

据新华社华盛顿7月17日电 （记者高攀、熊茂伶）国际货币基金组织（IMF）17日表示，2018年中国外部头寸基本符合中期经济基本面，中国经济外部再平衡继续取得进展。

IMF当天发布《2019外部风险报告》说，中国经常账户顺差占国内生产总值（GDP）比重已从2007年的约10%大幅降至2018年的0.4%，中国外部头寸已基本符合中期经济基本面，表明中国经济增长不再依赖出口拉动，而转向内需驱动。

报告说，2007年以来中国经常账户顺差持续大幅下降，是主要发达经济体需求疲软、中国制造业技术升级、人民币实际有效汇率升值、服务贸易逆差扩大等多种因素作用的结果，反映出中国经济再平衡取得显著进展。

随着中国经济再平衡继续推进，IMF预计未来几年中国经常账户顺差将进一步下降。IMF表示，2018年人民币实际有效汇率与经济基本面保持一致，从全年看跨境资本流动为小幅净流入。

IMF首席经济学家吉塔·戈皮纳特当天在新闻发布会上表示，IMF期待中国继续依靠国内消费驱动经济增长，减少信贷依赖，并鼓励私营部门更多参与到经济当中。她呼吁拥有经常账户顺差和逆差的经济体共同努力解决全球失衡问题，重振国际贸易，避免采取扭曲的贸易政策措施。

《 人民日报 》（ 2019年07月19日 03 版）

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