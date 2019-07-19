首届中国—比利时科技交流研讨会日前在比利时首都布鲁塞尔举行。中比两国医药健康、信息技术、高端制造、现代农业等多个领域的百余名专家学者与会，交流科研成果，为中比科技双向交流搭建平台。

研讨会分为智能制造、信息通信技术、医药与健康、食品与农业等分论坛，还举行了中比科技合作圆桌论坛和中比企业对接会。研讨会现场还举办了“中比科技合作成就图片展”，集中展示了中比两国在农业、能源、环保、生物、微电子技术等领域的重要合作成果。

中国驻比利时大使曹忠明在致辞中表示，比利时在科技创新领域具有很强的实力，中国经过过去40多年的快速发展，在高科技领域和科研成果转化能力方面取得巨大成就。长期以来，中比两国在科技合作领域成果丰硕，成为中比友好合作关系的重要内容。首届中比科技交流研讨会为两国优势互补、互利共赢创造了新的机遇。

比利时根特大学副校长吉多·范于伊朗布勒克以及农业学家弗朗索瓦·塞黑内尔等在研讨会上分别介绍了与中国伙伴携手合作的情况，用亲身实践诠释了合作共赢的理念。来自中国和比利时的5家企业还探讨了产学研创新全链条合作的新思路、新模式。范于伊朗布勒克在研讨会上表示：“此次研讨会有助于提升两国科技交流合作水平，为比中科技合作增添新动力。”

“身处地球村，没有一个国家能够独善其身，要想发展，就必须与其他国家开展合作，特别是科技创新合作。”研讨会主办方之一、在比华人专业人士协会主席徐志安介绍说，举办此次研讨会的初衷之一就是探索在新形势下民间团体如何发挥自身优势，更好充当桥梁纽带作用。比利时科技创新能力居世界前列，中国创新创业环境不断改善，中比两国加强科技合作，不仅可以加速科技成果转化、造福两国人民，还可以形成合力，共同应对日趋激烈的国际竞争。

中比科技园是两国在科技领域合作共赢的典范，也成为此次研讨会的讨论焦点之一。比利时瓦隆大区外贸与投资局亚太总监埃里克·德克勒克在研讨会上表示，经过几年紧锣密鼓的建设发展，中比科技园影响力已经显现。中比科技园总裁张敏容对记者表示，作为中国在欧洲投资的第一个综合性高科技园区，中比科技园已成功吸引30多家高科技公司入驻。科技园还启动了“中欧青年创新苗圃”项目，为创业者提供优良创业环境，帮助验证创业设想、优化创业计划。

（本报布鲁塞尔电）

《 人民日报 》（ 2019年07月19日 03 版）

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