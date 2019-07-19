日本不二出版社是一家只有6名员工的小出版社，却为揭露日本侵华历史真相作出了不平凡的贡献。该出版社共出版31册《十五年战争绝密资料集》和111册《十五年战争绝密资料集》（增补卷），真实记录下侵华日军发动九一八事变、卢沟桥事变，实施细菌战、毒气战等史实。

78岁的船桥治是出版社的创始人，现已退休。记者在东京见到他时，他刚从长野县出差回来，带回一本1928年出版的介绍当地海外移民情况的图书复印件。“非常遗憾，日本战败之际，销毁了很多侵略中国东北地区的资料。”船桥治表示，他找到的这本书虽然与侵华战争没有直接关系，但仍能从中发现日本侵略中国东北地区的历史痕迹。

“出版社的每一本书都像我的‘孩子’，我不愿它们‘留在家里’，而是希望它们‘远走高飞’，飞到世界各地。”船桥治一边翻看36年来出版的1000多册图书的目录，一边语重心长地对记者说。

当前，日本经济不景气，图书销量也有所下降。对于以影印日本侵华战争史料为主要出版内容的不二出版社而言，经营面临不小的困难。“与9年前相比，我们的销量减少了1/3。”不二出版社社长小林淳子对本报记者说，“令人欣慰的是，如今中国、美国等国家的大学开始购买我们的图书。未来，希望能与更多国家的大学开展合作，让日本侵华历史为更多人了解和铭记”。

“虽然经营很不容易，但我们初心不改，坚持把侵华战争相关史料影印出版成图书留存下来，多一个图书馆购买这些书，这段历史就多一份保存下去的机会。”小林淳子说，出版社的员工中，最年轻的30多岁，最大的将近80岁，“我们有着共同的信念：记录侵华历史，避免悲剧重演。”

“如果没有怀揣追究日本发动侵略战争责任的历史使命感，不二出版社很难维持下去。希望日本社会正视这段侵略历史，以史为鉴，更好地面向未来。”日本明治学院大学国际和平研究所研究员石田隆至是不二出版社的忠实粉丝。石田隆至介绍说，日本出版行业普遍注重市场效益，像不二出版社这样投入大量研究经费、认真细致收集日本侵华史料并影印出版的出版社已经寥寥无几。“为了反省侵略历史并防止悲剧重演，日本政府和军方应该主动公布更多侵华史实。”

（本报东京7月18日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月19日 03 版）

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