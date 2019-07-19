中国经济高质量发展为非洲增添机遇（外媒看中国）

■“中国重信守诺，通过实际行动真心帮助非洲实现发展，让非洲成为中国企业眼中充满希望的大陆”

■“中国企业将与非洲企业和民众一道，为非洲大陆谋划更多发展机遇，释放非洲大陆的发展潜力”

今年是新中国成立70周年。70年来，世界见证了中国经济的飞速发展，中国不但为世界经济增长作出了巨大贡献，还为包括非洲在内的广大发展中国家和地区树立了良好榜样。如今，中国经济正由高速增长转向高质量发展阶段，非洲媒体普遍认为，在全球经济不确定性因素增多的背景下，中国将继续引领世界经济发展，并为非洲带来更多机遇。

中国有能力继续担当全球经济增长引擎

“中国是当今世界促进经济增长的主要动力源。”《埃塞俄比亚先驱报》评论道，中国正在努力提高经济发展质量，并朝着以内需为主的经济结构转型。相信中国有能力继续担当全球经济增长引擎。

南非新闻24小时网站刊文表示，网络投票中，高铁、支付宝、共享经济、网购是外国青年最想从中国带回自己国家的生活方式。而这些新技术、新应用能在中国迅速成长壮大，无不依托着中国巨大的国内市场。

去年9月，南非总统拉马福萨在中非合作论坛北京峰会结束后专程飞往杭州阿里巴巴总部参观。据南非媒体《目击者新闻》网站报道，拉马福萨当日在天猫“双11”展区参观时，对1682亿元人民币的单日交易额发出了由衷的赞叹。

就业是一个国家经济发展状况的直接体现。中国数字经济的蓬勃发展催生出许多新的就业形态。据统计，像外卖骑手这样的岗位需求量在中国各大城市与日俱增。“我们看到了一道可以打开机遇、释放年轻人创造力的大门。”《目击者新闻》网站援引拉马福萨的话称。

南非《商报》在文章中表示，中国拥有近14亿人口，其中有9亿劳动力，1.7亿受过高等教育和拥有技能的人才资源；中国还有着全球最大的中等收入群体，这决定了其经济有充分的潜力和韧性来应对各种挑战。

非洲通过共建一带一路实现了更好发展

南非《星报》日前刊发南非联合银行集团经济学家的评论文章，称中国正在帮助非洲大陆实现强劲发展，助其成为充满机遇的投资热土。“中国重信守诺，通过实际行动真心帮助非洲实现发展，让非洲成为中国企业眼中充满希望的大陆。去年举办的中非合作论坛北京峰会上，中国承诺向非洲提供600亿美元资金支持，并鼓励中国企业在对非合作中发挥重要作用。不同于西方传统对非合作方式，中国坚持以市场为导向，通过转让技术、促进就业、扩大市场、开展基础设施建设等方式帮助非洲实现可持续发展。”文章写道，“未来，中国企业将与非洲企业和民众一道，为非洲大陆谋划更多发展机遇，释放非洲大陆的发展潜力。”

麦肯锡全球研究院公布的最新报告《中国与世界：理解变化中的经济联系》指出，随着中国经济的发展，全球对中国的经济依存度不断上升。预计到2040年，中国创造的经济价值或相当于全球国内生产总值的15％至26％。南非“独立传媒网站”分析该报告认为，中国对外开放使全球获益。该网站表示，中国通过基础设施建设和投资等方式积极扩大在新兴市场国家和发展中国家的影响力。以非洲为例，中国在非洲的投资帮助当地加快工业化，优化经济结构，逐步摆脱贫困。“非洲正在分享中国发展红利”。

中国提出的“一带一路”倡议促进了非洲国家基础设施发展，为非洲国家带来更多的发展机遇。南非《比勒陀利亚新闻报》日前刊登了题为《“一带一路”倡议为南非提供经贸机遇》的文章，称非洲通过共建“一带一路”实现了更好发展，“一带一路”对推动非洲大陆自由贸易区建设和互联互通大有裨益。

据统计，去年中非贸易额达到2042亿美元，同比增长20%。中国连续10年成为非洲最大贸易伙伴。不久前，首届中非经贸博览会在湖南长沙举办。加纳“商业日报网站”以《53个非洲国家参加首届中非经贸博览会》为题进行了报道。报道指出，此次博览会吸引了超过3500个境内外参展商、采购商和专业观众。“中国不断扩大对外开放正为非洲国家带来更多机会，为非中经贸合作带来更大空间”。

随着中非之间经贸和旅游交往日益频繁，中非旅游业也获得了蓬勃发展。据统计，越来越多的中国游客希望前往非洲旅游。根据中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）等机构发布的《中非旅游数据报告2018》显示，2017年，中非双边游客互访达到142.6万人次；其中，中国赴非游客达79.78万人次。“在中国出境游市场蓬勃发展的情况下，非中旅游业有很大的发展空间”，南非《财经24小时》网站评论道。

为非洲经济社会发展发挥了不可替代的作用

从赞比亚首都卢萨卡肯尼斯·卡翁达机场到首都市中心，沿途道路两旁林立着中国公司的广告牌。南非“泛非新闻网”称，“赞比亚坚定不移地选择中国作为其首选商业伙伴”。

“中国是非洲值得信赖的朋友”，《赞比亚每日邮报》的文章说，“非中人民同呼吸、共命运，有着深厚友谊。中国理解并尊重非洲国家的国情，在不附加任何条件的情况下为非洲带来真、实、亲、诚的帮助。”

坦桑尼亚《每日新闻报》日前刊登了题为《中国是坦桑尼亚的真朋友》的文章。文章表示，中国通过投资和建设各类发展项目，为促进坦桑尼亚经济社会发展作出了巨大贡献。文章还以中国援建的达累斯萨拉姆大学图书馆为例，称中国深知知识对于国家发展的重要性，愿意为坦桑尼亚带来更多发展经验和智慧。

新中国成立以来，在非洲建设的图书馆、学校、医院等民生设施遍布非洲各地。中国还累计帮助非洲建设了1万多公里公路、6000多公里铁路以及上百座机场、港口、电站。中非关系在合作中历久弥坚，中国为非洲经济社会发展发挥了不可替代的作用。展望未来，《赞比亚每日邮报》表示，期待高质量发展的中国经济为非洲带来更多机遇，帮助非洲实现更大发展。

（本报约翰内斯堡7月18日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月19日 03 版）

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