“立德树人 实践育人”综合实践课程研发成果展示

人民网讯 7月15日，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心与北京市教育委员会综合实践活动课程研发成果展示交流活动在京举行。

中国宋庆龄基金会主席王家瑞首先观摩了以京剧为龙头的优秀传统文化活动课例。色彩炫丽的京剧服饰、行云流水的身段演示、生动的脸谱艺术体验以及充满趣味性的京剧游戏令孩子们沉浸其中。实践活动将博大精深的京剧转化为通俗易懂、雅俗共赏的课程，让学生们在浓浓的兴趣中更加主动去探索与京剧相关的传统文化。

综合实践活动课程研发成果展示交流座谈会上，双方工作团队围绕课程研发、队伍建设等方面内容进行交流座谈，展示了《学生教育计划书》《综合实践活动课程大课表》《综合实践活动课程方案集》《学生实践活动指导单》等课程研发成果。

中国宋庆龄青少年科技文化交流中心主任郭新保介绍，合作框架协议签署以来，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心与北京市教委充分发挥自身资源优势，探索建立了教育行政部门、教研部门、中小学校、社会资源单位合作开发学生校外综合实践活动课程的有效途径，建立社会教育场馆课程持续研发，常做常新的体制机制。探索形成了优秀传统文化浸润类、跨学科创新实践体验类、艺术素养培养类、剧场展演情景类、志愿服务等主题活动类、国际交流互动类等六类综合实践活动课程。共研发296项活动课程，累计接待超过252所学校，11万余青少年，调查问卷满意度为96.59%。

北京市教育委员会主任刘宇辉表示，一年来，综合实践课程研发工作始终坚持实践育人理念，始终坚持“把学生放在正中央”，始终坚持社会资源与教育需求的精准对接，坚持合力育人、协同育人长效机制，为北京市深化基础教育教学改革，探索转变育人方式，发挥实践育人功能，贡献了宝贵的经验。

王家瑞指出，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心与北京市教委的合作，落实“立德树人”根本任务，践行“关注民族未来，发展少儿事业”宗旨，是建立社会协作育人机制、推动实践育人的生动探索。

王家瑞强调，要不忘初心、牢记使命，在新时代以培养担当民族复兴大任的时代新人为着眼点，切实增强立德树人、实践育人的使命感责任感，遵循教育规律，务实地做一些事情。要加强调查研究，精准把握教育需求，注重培养学生兴趣，立足学生发展，将中国宋庆龄青少年科技文化交流中心科创、艺术、传统文化等方面的活动资源转化为优质课程资源。加强探索研究和规律总结，突出“实验性、示范性”，强化对综合实践课程的提炼转化和推广，密切中国宋庆龄青少年科技文化交流中心与学校间的互动，争取形成可供借鉴的社会资源单位服务教育的模式和范例，共同为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作出积极贡献。

(责编：马靓辉(实习生)、常红)