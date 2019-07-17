新西兰推出“道路零死亡”方案

新华社惠灵顿7月17日电（记者卢怀谦）新西兰政府17日公布“道路零死亡”方案，力争未来十年内将新西兰的道路交通死亡人数减少40%，并最终追求零死亡的愿景。

新西兰交通部副部长朱莉·安·让泰表示，政府相关部门已将保障道路交通安全作为首要任务。政府希望在“零死亡”提案下，在2020年至2030年将道路交通年死亡人数减少40%。如果顺利，到2030年，新西兰的道路交通死亡人数将从当前的一年377人减少到226人。

根据方案，新西兰计划在未来三年斥资14亿新西兰元（约合9.38亿美元）用于提升3300公里事故多发道路的安全性，主要措施包括：给道路增设隔离栏以减少正面相撞事故、增设侧屏障以减少侧面相撞事故、增设震动带以起到减速提醒作用等。方案公布后有4周的公开咨询时间，政府将根据收集的意见进行修改。

由于道路狭窄崎岖且多为双向单车道，新西兰近年来事故多发，去年交通事故死亡人数达377人。

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