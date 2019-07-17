外交部：奉劝布拉格市政当局和市长停止破坏中捷关系大局

新华社北京7月17日电（记者侯晓晨）外交部发言人耿爽17日答问时表示，布拉格市政当局和市长在涉及中国国家主权和核心利益问题上表现恶劣，严重伤害了中国人民感情，中方奉劝其趁早改弦更张，不要再肆意破坏中捷关系大局。
在当日例行记者会上，有记者问：据报道，捷克媒体日前报道中国对布拉格市政府和市长反华行径采取反制措施。你能否证实并评论？
耿爽说，一段时间以来，布拉格市政当局和市长在涉台、涉藏等涉及中国国家主权和核心利益问题上表现十分恶劣，严重伤害了中国人民感情，破坏了两国关系特别是地方交流合作的良好氛围。
“这是导致布拉格有关方面和个别人员不受中国人民欢迎的根本原因。”他说。
耿爽说，中方奉劝布拉格市政当局和个别政客趁早改弦更张，不要再肆意破坏中捷关系大局，否则最终损害的将是他们自己的利益。
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