以色列在约旦河西岸逮捕19名巴勒斯坦人

新华社耶路撒冷7月17日电（记者陈文仙 吕迎旭）以色列国防军17日说，16日深夜和17日凌晨，以色列军方在约旦河西岸逮捕了19名巴勒斯坦人。
以军说，这些被逮捕的巴勒斯坦人涉嫌参与“恐怖活动”，他们已被拘留并将被进一步调查。此外，军方在逮捕行动中还查获了部分武器。
另据巴勒斯坦解放组织（巴解组织）被关押者事务委员会主席卡德里·阿布·贝克尔16日说，一名31岁的巴勒斯坦人当天在位于以色列中部的一所监狱中死亡，死因尚不清楚。
巴勒斯坦外交部16日发表声明说，以色列政府及其安全部门必须对这名巴勒斯坦人的死亡负全责。巴外交部还呼吁组建国际调查委员会对此进行调查，为被以色列关押的所有巴勒斯坦囚犯提供法律和政治保护。
据巴方统计，目前以色列监狱关押着约5500名巴勒斯坦人。自1967年以来，已有220名巴勒斯坦人在以色列监狱中死亡。
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