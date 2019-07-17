澳警方查获107公斤冰毒

新华社悉尼7月17日电（王梓乔）澳大利亚新南威尔士州警察局17日发布新闻公报说，警方在悉尼查获107公斤毒品，逮捕3人。
公报说，新南威尔士州打击犯罪指挥部毒品和武器行动组上月展开追踪调查，锁定数个可疑地点，于16日晚对悉尼东区马拉巴一处住宅进行突击搜查，最终查获107公斤甲基苯丙胺（冰毒）。
警方随后搜查悉尼东区多处房屋，逮捕3名涉案男子。
毒品和武器行动组首席探员贾森·史密斯表示，从缴获毒品数量上看，这是一起有组织、有策划、有预谋的贩毒团伙犯罪，澳警方将调查毒品源头。据悉，3名犯罪嫌疑人已被当地警方以涉嫌提供毒品罪逮捕并被法庭拒绝保释。
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