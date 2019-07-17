外交部：任何想挑拨离间中俄关系的图谋都不会得逞

人民网北京7月17日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

问：昨天有记者询问了中美经贸磋商牵头人是否本周通话的问题。我想问问今天有没有最新进展？

答：我没有进一步的信息可以提供。关于中美经贸磋商的具体情况，建议你向主管部门去询问。

问：据报道，瑞士方面本周二表示要将一名受到美国窃取商业机密指控的中国公民引渡至美国。中方对此是否同意？还是认为这是一起政治案件？

答：我不了解你提到的具体情况，也是从媒体上看到了有关报道。

从报道看，这只是一起普通的商业个案，我们不希望此事被过度解读，更不希望此事被政治化。

问：请问是不是存在什么原因使中方“不愿意”透露目前中美经贸磋商的进展？中方希望美方采取何种措施才能推动磋商并举行面对面的会谈？

答：我不知道你怎么得出中方“不愿意”的结论。我能告诉你的是，中美两国的经贸团队一直保持着沟通，我们已适时发布了有关消息。据我了解，在上周商务部的记者会上，商务部发言人已经回答了记者的有关问题。如果有进一步的消息，中方会及时对外发布。

问：我有两个和澳大利亚有关的问题。第一个问题，澳大利亚外长今天发表声明称，澳驻华使馆已正式向中方提出，希望中方允许一名澳籍维吾尔族人的妻子和儿子离开中国前往澳大利亚。中方对此有何回应？第二个问题，是关于澳大利亚籍华人作家杨军的，中方是否有进一步可提供的信息？

答：关于第一个问题，目前我还没有看到关于澳方的有关声明，会后我会查询一下。我可以告诉你的是，如果澳大利亚方面通过双边渠道向中方提供有关详细信息，中方会给予必要的协助。事实上，长期以来，我们一直是这么做的。

关于你的第二个问题，即杨军案，此案正在进一步侦办的过程中。中国国家安全机关严格依法办案，充分保障杨军的合法权利。据我了解，目前，杨军健康状况良好。

问：据报道，俄罗斯外长拉夫罗夫17日在接受采访时驳斥“中国威胁”论并表示，俄中全面战略协作伙伴关系已进入新时代，两国发展睦邻关系的方针是全方位、长期性的，不受一时一事影响，两国合作不针对任何第三方，旨在促进两国经济社会发展繁荣，造福两国人民。中方对此有何评论？

答：中方高度赞赏拉夫罗夫外长对中俄关系所作的积极明确表态。近年来，在习近平主席和普京总统的战略引领下，中俄关系取得前所未有的大发展，各领域都收获了丰硕成果。上个月，习近平主席成功对俄罗斯进行了历史性国事访问，中俄关系在建交70周年之际阔步进入了新时代。

我想特别指出，距今整整18年前，也就是2001年7月16日，中俄签署了《睦邻友好合作条约》，将两国“世代友好、永不为敌”的和平思想以法律形式确定下来。多年来，两国始终恪守“四个相互坚定支持”共识，建立了牢不可破的政治互信。实践证明，这种新型大国关系具有强大的内生动力和无限的发展潜力，建交70年的风雨历程，也给了我们足够的自信和定力去共同应对任何困难和挑战。任何想挑拨离间中俄关系的图谋都不会得逞。

我们坚信，迈入新时代的中俄关系将更加牢固、坚韧、富有活力，双方将继续坚定不移地巩固和深化全方位战略协作，致力实现两国共同发展振兴，携手捍卫国际公平正义，为世界带来更多的正能量。

问：第一个问题，美国参众两院多位议员提交法案要求维持对华为实施严格限制措施，包括未经批准商务部不能将华为移出出口管制实体清单。中方对此有何回应？第二个问题，美国《时代周刊》杂志公布了互联网二十五大具有影响力的人物，香港反修例示威者榜上有名，中方对此有何评价？

答：我先回应你的第一个问题。中方已经多次就美方无理打压中国企业表明了严正立场。美国有关议员固守冷战零和思维，长期戴着“有色眼镜”看待中国，提出各种涉华消极议案，他们遏制中国发展、破坏中美关系的险恶用心暴露无遗。

美方动用国家力量无端制裁、打压中国企业，严重损害美国国家形象，严重损害美国企业自身利益，更严重破坏全球产业链和供应链，已经并将继续遭到世界各国的广泛反对和抵制。

中美企业开展经贸合作是互利共赢的。特朗普总统在大阪同习近平主席会晤时表示，将允许美国公司继续向华为供货。美方如何兑现承诺、何时兑现承诺，事关美方自身的信誉和公信力，国际社会都看在眼里。

我们希望美方立即停止对华为等中国企业的无理打压和制裁，以公平、公正、非歧视的方式对待中国企业，多做有利于促进中美经贸合作健康稳定发展的事情，而不是设置障碍。

关于第二个问题，你应该知道，我们对此类评选活动不作评论。至于一段时间以来香港的事态，特区政府已经多次作出过回应。

问：据报道，捷克媒体日前报道中国对布拉格市政府和市长反华行径采取反制措施。你能否证实并评论？

答：一段时间以来，布拉格市政当局和市长在涉台、涉藏等涉及中国国家主权和核心利益问题上表现十分恶劣，严重伤害了中国人民感情，破坏了两国关系特别是地方交流合作的良好氛围。这是导致布拉格有关方面和个别人员不受中国人民欢迎的根本原因。我们奉劝布拉格市政当局和个别政客趁早改弦更张，不要再肆意破坏中捷关系大局，否则最终损害的将是他们自己的利益。

问：香港资深大律师郑若骅今天将抵达北京，她将与外交部代表会见。请问郑若骅来北京的目的是什么？为什么要同外交部代表会见？

答：我不了解你说的情况，可以帮你问一下。

问：你能否证实关于中国和越南的船只在南海对峙的报道？中方对此有何评论？

答：如果我没记错的话，前两天我对这个问题已作出过回应，阐明了立场。我们希望越南方面能够切实尊重中方对有关海域的主权权利和管辖权，不要采取可能导致局势复杂化的行动。

问：美国总统特朗普16日称，美国要与中国达成经贸协议，还有很长的路要走，但如果有必要，美国可能会对价值3000多亿美元的中国商品加征关税。中方对此有何评论？

答：中方始终主张通过对话协商来解决中美经贸摩擦，对中美经贸磋商始终抱有诚意。

美方认为目前距离达成经贸协议还有很长的路要走，中国有一句话正好可以作为回应：千里之行，始于足下。不管道路多漫长，只要你迈开脚步，坚定向前，总能到达终点。

我们奉劝美方能够拿出决心和毅力，同中方一道，在相互尊重、平等相待的基础上，共同努力，争取达成一份互利双赢的经贸协议。

至于美方威胁加征新的关税，3250亿，我们此前已经多次表明了中方捍卫自身利益的坚定立场，这里我就不重复了。但我想说，如果美方加征新的关税，无异于给双方的经贸磋商设置新的障碍，只会使中美达成经贸协议的路途更为漫长。

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