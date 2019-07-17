印尼北马鲁古省7.2级地震已造成6死51伤

新华社雅加达7月17日电（郑世波）印度尼西亚抗灾署17日通报，该国北马鲁古省南哈马黑拉县14日下午发生的7.2级地震造成的死亡人数已升至6人，另有51人受伤。

印尼抗灾署代理发言人阿古斯·维博沃在当天公布的一份声明中说，5名当地居民被倒塌的建筑物掩埋遇难，另有一名90岁的居民在临时避难所里死亡。截至17日上午，地震还造成3104名当地百姓被紧急撤离，房屋、学校、桥梁等近千建筑物被损毁。

阿古斯说，目前由印尼抗灾署、军警、国家搜救局、志愿者、非政府机构和当地民众组成的联合救援队正紧急展开搜救工作，救灾物资正通过飞机和轮船持续向偏远受灾地区投送。

印尼抗灾署此前表示，南哈马黑拉县已宣布从15日起进入为期一周的紧急状态。

据印尼气象、气候和地球物理局网站消息，印尼北马鲁古省14日下午发生7.2级地震，震中位于南哈马黑拉县，震源深度约10公里。该局的记录显示，地震发生后，震中附近还发生了65次余震。

印尼地处环太平洋地震带，每年发生大小地震数千次。去年9月，印尼中苏拉威西省栋加拉县发生7.4级地震，地震及引发的海啸造成2000多人死亡。

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