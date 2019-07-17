外交部回应美方涉中美经贸磋商言论

新华社北京7月17日电（记者侯晓晨）针对美方涉中美经贸磋商言论，外交部发言人耿爽17日表示，中方始终主张通过对话协商解决中美经贸摩擦，对经贸磋商始终抱有诚意。如果美方加征新的关税，无疑是给双方磋商设置障碍。

当日例行记者会上，有记者问：美国总统特朗普16日称，美国要与中国达成贸易协议，还有很长的路要走，但如果有必要，美国可能会对价值3250亿美元的中国商品加征关税。中方对此有何评论？

耿爽说，美方认为目前距达成经贸协议还有很长的路要走，中国有一句话正好可以作为回应：千里之行，始于足下。不管道路多漫长，只要迈开脚步坚定向前，总能到达终点。

他说，希望美方能够拿出决心和毅力，同中方一道，在相互尊重、平等相待的基础上，通过共同努力，争取达成一份互利双赢的经贸协议。

“至于美方威胁加征新的关税，我们此前已经多次表明了捍卫自身利益的坚定立场。”耿爽说，“如果美方加征新的关税，无疑是给双方磋商设置障碍，只会使达成协议的路更为漫长。”

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