外交部回应美方涉中美经贸磋商言论

新华社北京7月17日电（记者侯晓晨）针对美方涉中美经贸磋商言论，外交部发言人耿爽17日表示，中方始终主张通过对话协商解决中美经贸摩擦，对经贸磋商始终抱有诚意。如果美方加征新的关税，无疑是给双方磋商设置障碍。
当日例行记者会上，有记者问：美国总统特朗普16日称，美国要与中国达成贸易协议，还有很长的路要走，但如果有必要，美国可能会对价值3250亿美元的中国商品加征关税。中方对此有何评论？
耿爽说，美方认为目前距达成经贸协议还有很长的路要走，中国有一句话正好可以作为回应：千里之行，始于足下。不管道路多漫长，只要迈开脚步坚定向前，总能到达终点。
他说，希望美方能够拿出决心和毅力，同中方一道，在相互尊重、平等相待的基础上，通过共同努力，争取达成一份互利双赢的经贸协议。
“至于美方威胁加征新的关税，我们此前已经多次表明了捍卫自身利益的坚定立场。”耿爽说，“如果美方加征新的关税，无疑是给双方磋商设置障碍，只会使达成协议的路更为漫长。”
朱应鹿: 过尽千帆终不悔 归来盛世初心偿 朱应鹿曾出任中国驻突尼斯、巴勒斯坦、埃及以及挪威大使。近日，他向人民网讲述了他44年外交生涯中，与新中国一起成长的“酸甜苦辣”。【详细】
外交部发言人一周观点撷英：我不是你的朗读者 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，伊核问题、中美同意重启经贸磋商、非洲大陆自贸区建设正式启动受到国际社会和媒体广泛关注。同时，针对美国批准对台22亿元军售、美方一再干预香港事务，22国批评中国新疆政策等问题，我外交部发言人也进行了严词回应。下面让我们一起回顾本周外交部记者会上的精彩瞬间。 【详细】