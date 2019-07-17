第一报道｜在拉美，习主席留下这些美好回忆

新华社北京7月17日电 2014年7月17日，习近平主席在出席中国－拉美和加勒比国家领导人会晤时，提出打造中拉携手共进的命运共同体。

5年间，习主席4次跨越大洋，到访11个拉美和加勒比国家，推动中拉关系实现跨越式发展。

5年间，习主席也多次走近拉美民众，与他们亲切互动，为中拉共建命运共同体厚植民意基础。他的到来，给拉美民众留下许多美好回忆。

“第一报道”回顾其中三则故事，带您重温这些暖心瞬间。

“这儿永远有一杯咖啡留给他们”

时间拨回到2013年6月3日。

正在哥斯达黎加进行国事访问的习近平主席和夫人彭丽媛，到访当地咖啡种植户萨莫拉的庄园。

年逾七旬的萨莫拉，携家人在大门口热情迎候中国贵客。他向习主席夫妇介绍自己的家庭和日常生活，邀请他们参观自家农舍。

灶膛烧柴、鸡鸭走地，农舍外一派田园风光。萨莫拉的女儿回忆道，“习主席当时说，这些场景让他想起自己年轻时候在农村生活的时光。”

后院的小木屋里，萨莫拉全家人围坐在中国贵宾两侧。轻松愉快的氛围里，习主席夫妇同萨莫拉一家唠起了家常。

习主席说，我当过农民，曾在农村基层工作多年。到后来在县、市、省、中央工作，我经常去农村，同农民见面，了解他们的温饱冷暖和喜怒哀乐。

2013年6月3日，习近平和夫人彭丽媛走访哥斯达黎加埃雷迪亚省圣多明哥小镇农户萨莫拉一家，与萨莫拉一家人亲切交流。新华社记者张铎摄

萨莫拉热情邀请习主席夫妇品尝自己家出产的咖啡。萨莫拉说，自己希望中国消费者能品尝到他家产的咖啡。

习主席表示，我访问期间，中哥双方签署了多项农产品贸易协议，更多哥斯达黎加优质农产品将出口到中国。他微笑着说，“我看，咖啡完全可以多一点向中国出口。”

如今，不仅是咖啡，哥斯达黎加的猪肉、乳制品、菠萝等其它优质产品都已走进中国普通百姓家庭。

随着中国不断扩大对外开放，更多拉美国家产品进入中国广阔市场。目前，中国已成为拉美第二大贸易伙伴国，2018年，中国与拉丁美洲进出口商品总值达到3074亿美元。联合国拉美和加勒比经济委员会2018年发布报告称，中国是拉美和加勒比地区最具活力的贸易伙伴。

对萨莫拉一家来说，咖啡不仅是运往中国的特产，更是寄托特殊情谊的礼物和信物。

“希望有一天能再和习主席夫妇说说话，唠唠家常。这儿永远有一杯咖啡留给他们。”

“我竟然激动地忘了抱一下习主席”

时间拨到2016年11月18日。

厄瓜多尔公共安全应急指挥中心大厅内，习近平主席在厄瓜多尔时任总统科雷亚陪同下，通过视频连线向当地员工致以问候，向厄瓜多尔“4·16”地震灾害获救者表达慰问和祝福。

作为大地震幸存者，巴勃罗·科尔多瓦也在现场。

由中国承建的厄瓜多尔国家公共安全控制指挥系统（ECU911），救了科尔多瓦一命。

4月16日，厄瓜多尔发生7.8级地震。在瓦砾中被埋40多个小时后，科尔多瓦成功拨通ECU911接警电话，顺利得救，奇迹生还。

“我对习主席说：‘我要为中国给我们国家的援助向主席先生表示衷心感谢，感谢您同我们厄瓜多尔人民在一起。’”

科尔多瓦回忆道，“习主席非常和蔼、非常真诚。他走过来握住我的手，轻抚着我的胳膊说：‘我们听说了关于你的故事，你当时受伤了吗？’我回答说：‘只是被石头掉落砸伤了背，没什么大碍。’习主席欣慰地点点头，还问了我的工作情况。”

2016年11月18日，习主席同厄瓜多尔时任总统科雷亚共同出席中厄合作项目揭牌仪式和视频连线活动。这是两国元首共同为厄瓜多尔公共安全应急指挥中心联合实验室揭牌。新华社记者马占成摄

当时，科尔多瓦已是ECU911一名维修人员，“虽然我们交谈时间很短，但我由衷地感谢习主席、感谢中国为我们所做的一切。”

ECU911不仅用于救灾，也可用于日常治安。系统投入使用后，厄瓜多尔犯罪率直线下降，治安排名从拉美地区后三名升至前三甲，成为中拉共建“一带一路”惠及民生的典范。

拉美是21世纪海上丝绸之路的自然延伸和“一带一路”建设不可或缺的重要参与方。巴西美丽山特高压输电线路、阿根廷贝尔格拉诺货运铁路重建项目、牙买加南北高速公路项目……共建“一带一路”给当地百姓带来实实在在的好处，把中国和拉美两块土地更加紧密地联通起来。

对科尔多瓦来说，自己对中国的感谢和感念已经太深，无法言传：

“我当时真是太激动了，竟忘了代表全体厄瓜多尔人民拥抱一下习主席！”

“一位让人感觉特别温暖的领导人”

时间拨到2014年7月19日。

在阿根廷时任众议长多明格斯陪同下，正在对阿根廷进行国事访问的习近平主席来到共和国庄园。

南美游牧民族高乔人的马队在门前迎候，骑手们手持中阿两国国旗策马开道，以当地传统仪式引领车队进入庄园。

阳光明媚，草木葱茏，牛羊成群。人们载歌载舞，欢迎中国贵客。

马术之外，还有印第安人的歌舞、阿根廷探戈……好客的主人还邀请当地名厨准备乡村特有的炭火烤肉，配上醇香的阿根廷葡萄酒，让客人充分感受潘帕斯草原淳朴浓郁的田园风情。

庄园主人莫内塔说，为了接待习主席，他们家人开了一个多星期的会，制定详细的接待计划，“所有细节都有专人负责”。

2014年7月19日，正在对阿根廷进行国事访问的国家主席习近平参观共和国庄园，考察阿根廷农牧业，了解阿根廷农牧民文化特色。新华社记者刘卫兵摄

在庄园里，莫内塔的小儿子告诉习主席，他喜欢中国，打算学习中文。习主席鼓励他说，希望下次我们见面时用中文交谈。

访问结束时，习主席说，通过参观，我对阿根廷有了更多了解，“我会把阿根廷人民对中国人民的深情厚谊带回去”。

中拉虽然地理上相距遥远，但双方有着天然的亲近感。近年来，中拉人文交流更是异彩纷呈。2016年“中拉文化交流年”成功举办，让中华文明与拉美文明交相辉映，“汉语热”在拉美方兴未艾。从“中拉科技伙伴计划”到“中拉青年科学家交流计划”，从中拉新闻交流中心到中拉媒体论坛，中拉人文交流的道路越来越宽广，中拉人民的心靠得越来越近。

莫内塔回想起那次到访，最突出感受，正像是一位家人来串门：

“整个接待过程充满家庭式的温馨，习主席是一位让人感觉特别温暖的领导人。”（记者：陈杉、党琦；编辑：郝薇薇、钱泳文、金正）

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