第三届中国—中东欧国家新闻发言人对话会开幕

新华社贵阳7月17日电（记者蒋成）17日上午，主题为“全媒体时代的新闻发布与共建‘一带一路’”的第三届中国—中东欧国家新闻发言人对话会在贵州贵阳开幕，来自中东欧11个国家与中国中央国家机关14个部委，3个省、市、区的新闻发言人参加。

开幕式上，国务院新闻办公室副主任郭卫民致辞。他表示，中国与中东欧国家虽然在地理上是“远亲”，但是在心灵上却是“近邻”，都有着悠久的历史和灿烂的文化，彼此交流源远流长。2012年中国与中东欧国家共同倡议“16+1”合作至今，成功举行了八次领导人会晤，形成了全方位、宽领域、多层次的合作格局。

郭卫民介绍，中国的新闻发言人制度是伴随着新中国的发展尤其是改革开放的进程成长起来的，为促进中国与世界对话交流，让世界更好地读懂中国发挥了积极作用。“中国与中东欧国家新闻发言人的工作方式、发挥的作用有许多相似之处，加强彼此间的交流，分享经验，既有利于丰富中国与中东欧国家人文交流的内涵，拓展合作平台，也有利于促进我们人民的相互了解。”郭卫民说。

郭卫民表示，当前，信息技术日新月异，新兴媒体影响力越来越大，信息传播格局和方式发生深刻变化，对政府的新闻发布工作提出新挑战，也带来了新机遇。新形势下，及时发布权威信息，加快推进国家治理体系和治理能力现代化；善用新媒体新技术，努力推动新闻发布和传播创新发展；加强信息沟通和交流，在助力共建“一带一路”中深化务实合作非常重要。

拉脱维亚总理新闻发言人萨巴耶夫斯表示，近年来，中国—中东欧国家合作机制不断演变和发展，建立了各个领域之间的深度交流，加强了双方的友谊。本次对话会让我们有机会探讨大众传播，就如何确保国家与人民之间进行可信任的、及时的双向信息传播等议题交流经验。“我深信，我们都对本次对话会议程充满了期待。”萨巴耶夫斯说。

根据会议议程，17日将进行新技术条件下的新闻发布、新闻发布与危机管理、新闻发布与共建“一带一路”3场对话会。

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