聂耳溺水遇难84周年纪念仪式在日本举行

新华社东京7月17日电（记者华义）17日上午，在庄严的《义勇军进行曲》乐声中，中国驻日本大使馆公使衔参赞杨宇和日本藤泽市有关人士近百人齐聚藤泽市海边的聂耳纪念广场，共同纪念中华人民共和国国歌作曲者聂耳溺水遇难84周年。

在当天的纪念仪式上，杨宇对藤泽市政府、聂耳纪念碑保存会等日本各界人士多年来为聂耳纪念碑的保护修缮、为两国人民友好交流所做的贡献表示衷心感谢。

杨宇说，84年前的今天，年轻的中国音乐家聂耳在藤泽海边不幸溺水遇难。为纪念他，藤泽市的有识之士1954年在这里建立了聂耳纪念碑，并成立聂耳纪念碑保存会，每年举行纪念仪式，怀念故人，同时呼吁两国世代友好，凝聚以史为鉴面向未来的社会共识。他说，这个纪念仪式意义重大，影响深远。

藤泽市市长铃木恒夫在纪念仪式上致辞表示，藤泽市是聂耳的遇难之地，当地民众在此地建起了纪念碑。因聂耳结缘，38年前藤泽市和云南省昆明市结成友好城市，两地还举行了多种形式的民间交流。

出版了《聂耳传》的原中京学院大学教授冈崎雄儿当天也参加了纪念仪式。他表示，今年是中华人民共和国成立70周年，很多人参加了这个纪念活动，希望通过这样的活动促进日中两国的友好关系向前发展。

1935年7月17日，《义勇军进行曲》作曲者聂耳在日本神奈川县藤泽市海边游泳时不幸溺水遇难，年仅23岁。

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