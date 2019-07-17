俄外长表示希望乌克兰切实履行明斯克协议

新华社莫斯科7月17日电（记者吴刚）俄罗斯外长拉夫罗夫日前表示，明斯克协议在和平解决乌克兰东部问题方面不可替代，希望乌克兰当局切实履行明斯克协议。
拉夫罗夫在俄《论据与事实》报17日刊发的采访中说，明斯克协议是解决乌克兰东部问题的基础性文件，乌克兰前总统波罗申科的顿巴斯（包括顿涅茨克州和卢甘斯克州）政策是失败的，希望现任总统泽连斯基将履行明斯克协议作为顿巴斯政策的基础。
拉夫罗夫指出，俄并不打算承认顿涅茨克州和卢甘斯克州的独立地位。明斯克协议中明确规定乌克兰政府应给予这两州特殊地位，并将其写入乌克兰宪法。乌当局应与顿巴斯地区进行直接对话，保障这一地区民众讲俄语等各项权利。
本月11日，泽连斯基自就任乌克兰总统以来首次同俄总统普京通电话，双方就顿巴斯冲突问题交换意见，并讨论了交换双方扣押对方人员等事宜。
2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区爆发乌政府军和民间武装的大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在明斯克达成停火协议，大规模武装冲突得到控制，但小规模交火事件仍时有发生。
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