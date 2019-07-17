中国代表呼吁有关各方推进政治解决乌克兰问题

人民网联合国7月16日电 （记者 李晓宏）中国常驻联合国副代表吴海涛16日在安理会乌克兰问题公开会上发言表示，中方在乌克兰问题上一贯秉持客观、公正立场，尊重包括乌克兰在内所有国家的主权和领土完整。

吴海涛表示，有关各方应全面落实安理会第2202号决议和新明斯克协议，坚持政治解决大方向，积极寻求乌克兰问题全面、持久、平衡的解决方案。

他说，乌克兰局势有着复杂的历史经纬和现实因素。中方支持有关各方在考虑和兼顾乌克兰各地区、各民族合理关切的基础上，通过对话和谈判尽早解决有关分歧，达成各方都能接受的最终解决方案。

他呼吁，安理会应发挥建设性作用，为有关问题的妥善解决创造良好外部环境，推动乌克兰实现和平、稳定与发展，实现乌克兰各民族和谐相处，乌克兰与地区各国和平共处。

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