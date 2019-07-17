新华社法国斯特拉斯堡7月16日电 热点问答：欧盟委员会首位女掌门挑战几何

新华社记者王子辰

即将卸任德国国防部长的冯德莱恩16日晚以微弱多数当选下届欧盟委员会主席，将于今年11月开始为期5年的任期。作为欧委会历史上首位女掌门，冯德莱恩的当选不可谓顺利，未来又将面临哪些挑战？

过关为何“涉险”？

欧洲议会本应有751个议席，但由于若干席位人选未定，目前共有747席。按照选举规则，冯德莱恩当选需要获得目前过半数议员支持，即至少拿到374票。

16日的选举中，欧洲议会议员共投出733票，其中383票支持、327票反对、22票弃权、1票无效。这意味着，冯德莱恩仅以比所需最低票数多9票的微弱多数涉险过关。而冯德莱恩在7月2日被正式提名为唯一的下届欧盟委员会主席候选人时，28个欧盟成员国政府则无一提出反对。

之所以会出现这种局面，或许因为冯德莱恩并非欧洲议会的“自己人”。在2014年的欧盟委员会主席选举中，由欧洲议会党团推出的“领衔候选人”最终成为唯一的正式候选人。今年，欧洲议会党团原本希望继续推行“领衔候选人”制度，但却未能得到欧盟成员国政府的支持。反倒是冯德莱恩成为“黑马”获得欧盟成员国政府提名。欧洲议会有些议员担心，今后欧洲议会党团对主席人选的提名权将进一步遭到削弱。

此外，冯德莱恩的政绩和个人经历也存在争议。2013年冯德莱恩担任德国国防部长以来，德国军队多次曝出军营出现纳粹纪念物、极右翼军官图谋恐袭、性骚扰等丑闻，冯德莱恩多次被批“领导不力”。冯德莱恩还曾被指责涉嫌博士论文剽窃，她对此予以否认。

有利性别平衡？

作为首位女性欧盟委员会主席，冯德莱恩注定被写入历史。她养育了7个孩子，并一度担任全职家庭主妇。同时，她还是一名医学博士，并在中年时期进入政坛。冯德莱恩表示，她希望扭转半个世纪以来欧盟委员会女性委员整体数量不足20%的情况，当选后将在欧盟委员会落实性别平等。

其实，除了性别平等，欧盟还面临在其他方面的平衡问题。目前，欧盟委员会主席、欧洲理事会主席、欧洲议会议长、欧盟外交和安全事务高级代表及欧洲中央银行行长人选已经明确，没有一人来自中东欧地区。欧盟委员会的人员安排如何更好地弥补这一缺失，也是不少媒体关心的话题。

在当选后的新闻发布会上，冯德莱恩回答记者提问时说：“我现在完全不知道这一问题最终如何破解。但我意识到确实应有区域平衡，我正在关注中东欧。随后我将与各成员国领导人进行讨论，请相信我会重视这一问题。”

面临哪些挑战？

在选举投票前，冯德莱恩向欧洲议会介绍了施政纲领，用了大量篇幅谈及欧盟面临的移民问题。这也是她在演讲中着墨最多的单一议题。

冯德莱恩说，过去5年，大量前往欧洲的偷渡者在地中海溺亡。在海上挽救生命是义务，与此同时，欧盟需要更人道的边境，需要削减非正规移民的数量。她强调，解决这一问题十分艰难，欧盟应团结协作。

英国脱欧也是一块硬骨头。按照目前的安排，英国将在10月31日脱欧，而冯德莱恩定于11月1日正式就任。理论上讲，英国可能在冯德莱恩上任前脱欧。但英国政局尚未明朗，英国到底何时脱欧、是否“无协议脱欧”仍存变数。冯德莱恩说，谈欧洲就不能不谈英国，如有必要且理由充分，她可以接受英国再次延迟脱欧。

此外，面对来自大西洋彼岸的单边主义、保护主义行径，欧盟如何处理与传统盟友美国的关系也是一大挑战。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)