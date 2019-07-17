美众议院通过决议谴责特朗普“种族主义言论”

新华社华盛顿7月16日电（记者徐剑梅 刘阳 孙丁）美国国会众议院16日以240票赞成、187票反对，通过一项谴责总统特朗普“种族主义言论”的决议。

这项决议写道：“强烈谴责总统唐纳德·特朗普的种族主义言论，这些言论把对新美国人及有色人种的恐惧和仇恨合法化，并助长这种恐惧和仇恨。”

特朗普14日发推，称那些“进步派”民主党国会女议员应该“回去”，返回自己破碎凋敝、犯罪猖獗的祖籍国，不要对如何治理美国指手画脚。遭特朗普发推斥责的4名女议员均为少数族裔。

特朗普上述言论当即引发民主党人和多数美国媒体的强烈批评。众议长佩洛西表示，这些推文再度证实，特朗普想“使美国重新变白”。参议院共和党领袖麦康奈尔和众议院共和党领袖麦卡锡16日先后出面“灭火”，称特朗普不是种族主义者。特朗普连续发推为自己辩护，指责4名女众议员“恨美国”，坚称自己的推文不是种族主义言论。

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