新华社法兰克福7月17日电 综述：第三方征信机构有力支撑德国信用体系

新华社记者沈忠浩

在德国，从开立银行账户，到租房买房，再到各种信贷消费，德国通用信用保险保护协会（SCHUFA）出具的信用证明是订立商业合同的重要支撑材料。近百年来，以SCHUFA为代表的第三方征信机构已成为德国社会信用体系的重要基石。

SCHUFA从数据交换起家，如今是一家非上市股份有限公司，主要股东包括银行和贸易公司，拥有机构用户约9500家、个人用户约210万，主要向客户提供信用信息和服务。

以SCHUFA出具的个人信用报告为例，报告包含个人信用分值、评级信息等，说明了个人财务的可靠性和履行付款义务的可能性，具有法律效力，是个人进行租房、借贷和求职等活动时的必备材料。

对德国工薪阶层来说，在类似法兰克福这样房源紧张的大城市，良好的SCHUFA个人信用报告是其租房时的“抢房”利器，可帮助赢得房东信任；对外国租客来说，个人信用报告则是参与“抢房”的“入场券”。

从SCHUFA的发展模式看，其业务核心是数据。据介绍，SCHUFA拥有约600万家企业和6770万自然人的信用信息，储存的信用信息数量达9.43亿条，包括个人基本信息、租房记录、犯罪记录、账单和借贷偿付状况、信用卡使用情况等。SCHUFA每年向机构用户提供约1.7亿条信息，向个人用户提供约250万条信息。

德国十分注重个人数据保护，德国法律对信息收集和使用作了明确规定。例如，征信机构不得在信用评分中体现个人收入、存款、生活方式、消费习惯等信息。

业内人士指出，SCHUFA的发展基础是德国经济社会崇尚的契约精神。无论个人之间、企业之间还是个人与企业之间，信任是订立合同的前提，而合同的订立是开展商业活动的必备条件。在这方面，SCHUFA作为第三方机构发挥了重要促进作用，也从中获得了经济收益，目前年营业额在2亿欧元左右。

中国经济信息社信用领域首席经济分析师胡俊超表示，德国社会信用体系采取的是典型的混合征信模式，除了以像SCHUFA这样的私营征信机构为主体的市场模式，还包括以中央银行建立的“信贷登记中心”为主体的公共模式，以及以行业协会为主体的会员制模式。

SCHUFA董事长米夏埃尔·弗赖塔格此前接受媒体采访时说，德国消费信贷的偿还率约为97.8%，征信机构强大的信用信息收集、分析、评价和预测能力发挥了作用，使德国的信用体系更加安全。

他还说，当下数字化的发展为像SCHUFA这样的征信机构基于数据进行预测带来了更多机会，但也带来诸如电子商务欺诈、网络身份盗用等挑战。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)