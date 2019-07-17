“一带一路”倡议为中东关系发展带来新机遇

中国和东帝汶友谊源远流长，世界上关于“帝汶”的最早文字记载见于1225年中国南宋的史籍。早在14世纪，中国人就远渡重洋来到东帝汶，16世纪时已有中国人在此定居。到20世纪70年代，东华侨华人总数达25000多人，他们逐渐融入当地社会，创立了中华商会、中华学校，修建了关帝庙以及华人公墓等，成为东帝汶最重要的外裔人口团体之一。

在20世纪70年代以来东帝汶人民反抗外来占领、争取民族独立的过程中，中国始终在道义上支持东独立事业。2002年，东帝汶恢复独立，中国成为首个与东建立外交关系的国家。建交17年来，两国政治互信不断增强，各领域互利务实合作全面推进，中东关系保持良好发展势头。东恢复独立后，中方高度重视对东关系，积极发展双方互利合作，向东提供力所能及的援助。东历届政府奉行对华友好政策，坚持一个中国原则，在中方核心关切问题上给予坚定支持。两国在多边场合一直保持良好合作。2014年，中东关系正式提升为睦邻友好、互信互利的全面合作伙伴关系。

中东经贸合作前景广阔，中国连续多年成为东主要贸易伙伴和劳务合作伙伴。来东投资兴业的中国企业日益增多、涉足基础设施、农业、贸易等多个领域。目前，在东从事承包工程的大中型国有企业约20家。其中，中国企业承建的“一网”、“一路”、“一港”项目引人注目，即东国家电网项目已进入运营维护阶段，东首条高速公路—苏艾高速公路一期项目已于2018年11月正式通车，蒂坝港项目正在建设。

两国人文交流亮点纷呈，在医疗、教育、民生、地方交流等各领域合作不断深化。中方积极同东开展医疗合作，15年来先后派出8批医疗队，为东民众提供近30万人次的医疗服务，捐献超过100万美元的药品、医疗器械等。中方积极向东提供政府奖学金和人力资源培训，迄今共约160名东赴华留学生取得学位，2000多名东政府官员和技术人员接受中方各类培训。湖南省与马纳图托区今年4月签署友好省区协议，帝力市正与澳门、深圳商签缔结友城协议。

如今，中东共建“一带一路”为两国经贸合作开辟新天地。2017年5月，东前总统、前总理、时任规划与战略合作部长夏纳纳率团出席第一届“一带一路”国际合作高峰论坛，同中方签署“一带一路”合作谅解备忘录。今年4月，夏纳纳以东海洋边界事物首席谈判代表身份再次率团出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。近年来，东积极实施国家发展战略，推进经济多元化，这与我“一带一路”建设高度契合，双方都积极谋求拓展并深化各领域务实合作，实现更多互利共赢。中东经贸合作未来前景可期，大有可为。

东帝汶是目前唯一没有加入东盟的东南亚国家。东恢复独立后即有意加入东盟，历届政府均视为外交优先事项。2011年，东帝汶正式申请加入东盟。作为东帝汶的好邻居、好朋友、好伙伴，中方支持东帝汶加入东盟，愿为此在人力资源培训、设施改善等方面向东提供力所能及的帮助。中方相信，东帝汶加入东盟，将有利于打造更高水平的中国-东盟战略伙伴关系，共同引领地区发展与合作进程。未来，双方将继续携手努力，推动中东关系发展不断迈上新台阶。

（作者为中国驻东帝汶大使）

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