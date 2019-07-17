印度孟买楼房坍塌事故遇难人数升至14人

新华社孟买7月17日电（记者张兴军）印度警方17日说，孟买南部16日发生的楼房坍塌事故遇难人数已升至14人，另有多人受伤送医。

孟买南部一栋四层楼房16日发生坍塌。据印度媒体报道，至少40人被困废墟中。事故发生后，当地消防、医疗等救援力量展开搜救。但由于周边道路狭窄，大型机械一时难以进入事发现场，救援人员只能徒手清理废墟。

据媒体披露，这栋楼房年久失修，存在安全隐患。对此，孟买所在的马哈拉施特拉邦首席部长法德纳维斯在接受采访时说，此前政府已批准事发区域的建筑整修计划，对于相关计划落实是否被延迟，稍后将展开调查，当务之急是抢救被困废墟中的人们。

印度总理莫迪和内政部长沙阿分别通过社交媒体对事故表达关切，并向遇难者表示哀悼。

印度房屋倒塌事故时有发生，房屋老旧、天气恶劣、施工不规范等是主要原因。今年进入雨季以来，孟买已多次发生墙体或建筑物坍塌事故，导致数十人丧生。

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