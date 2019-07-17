德国家庭小型化 逾四成为单身家庭

新华社柏林7月16日电（记者田颖）德国联邦统计局16日公布一项小型人口普查数据，其中显示德国家庭小型化趋势更加明显，2018年逾四成家庭为单身家庭。

根据最新公布的数据，德国2018年共有约4140万个家庭，其中42%为只有一个人的单身家庭，这意味着约1730万德国人独居，占德国人口五分之一。与1991年相比，单身家庭数量增长了46%。

此外，数据显示德国总体上家庭小型化趋势明显。在2018年统计的4140万个家庭中，两人家庭占比34%，只有24%的家庭有3个或以上家庭成员。从1991年到2018年间，德国家庭平均人数从2.27人下降为1.99人。

同时，独居老人数量不可小觑。联邦统计局数据显示，2016年德国约三成65岁以上老人独居。另一方面，年轻人结婚意愿降低，不少人保持单身生活或者并不与伴侣共同居住，这一点在大城市尤其明显。

而德国单身户更容易受到贫困威胁。据欧洲统计局数据显示，2016年32.9%的德国单身人士面临贫困威胁，主要包括获得少量退休金和基本保险金的老年人、即将步入工作的年轻人以及低收入人士。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)