阿联酋官员：霍尔木兹海峡失踪的油轮并非阿联酋拥有或运营

新华社阿布扎比7月16日电（记者苏小坡）阿拉伯联合酋长国一名官员16日表示，国际媒体报道的在霍尔木兹海峡失踪的油轮“丽娅”号并非阿联酋拥有或运营的油轮。
据阿联酋通讯社报道，这名官员在一份声明中说，“这艘油轮上没有阿联酋公民，且油轮没有发出求救信号。目前，我们正与国际伙伴一起关注形势的发展”。
部分国际媒体16日早些时候报道，一艘挂巴拿马旗帜的油轮在通过霍尔木兹海峡时失踪。报道称，这艘失踪的油轮可能跟阿联酋有关。
今年5月和6月，在波斯湾靠近霍尔木兹海峡水域分别发生商船和油轮遇袭事件。有关这些事件的真相扑朔迷离，美国指责伊朗制造了这些袭击事件，伊朗称美方的指控毫无根据。联合国及一些国家警告说，世界无法承受海湾地区发生严重对抗，呼吁有关各方为缓和局势做出努力。
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