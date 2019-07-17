新华社柏林7月17日电（天下人物）冯德莱恩：欧委会首位“女掌门”

新华社记者任珂

7月16日，在法国斯特拉斯堡欧洲议会总部，冯德莱恩当选后出席新闻发布会。新华社记者 张铖 摄

德国人乌尔苏拉·冯德莱恩16日在欧洲议会全体会议上当选新一届欧盟委员会主席，成为欧盟历史上首位女性欧委会主席。

妇科医生、家庭主妇、7个孩子的母亲、政府部长……冯德莱恩的经历与欧盟政坛交集甚少，但却在久拖不决的欧盟领导层换届中最终赢得各方认可。

丰富的从政经历

冯德莱恩1958年出生于比利时首都布鲁塞尔。由于父亲在当时的欧洲经济共同体和欧洲共同体任职，她直到13岁才回到德国。

中学毕业后，冯德莱恩曾在德国哥廷根大学、明斯特大学和英国伦敦政治经济学院学习经济学，1980年转到汉诺威医学院学习妇科，1991年取得医学博士学位。她当过妇科医生，也曾是家庭主妇，并育有7个孩子。

32岁时，冯德莱恩加入基督教民主联盟（基民盟）。2003年当选德国下萨克森州议会议员，同时在州政府中负责社会、妇女、家庭和卫生事务。

冯德莱恩是德国总理默克尔的“铁杆”支持者。自2005年默克尔首次担任德国总理以来，冯德莱恩就一直是内阁成员，在联邦政府中先后出任负责家庭事务、老年人、妇女和青年事务的部长，负责劳工和社会事务的部长和国防部长。曾有媒体称她将是默克尔的接班人。

2013年，她刚出任国防部长时，德国军队面临军费不足、装备老化和战备松懈等问题。在她任内，德军规模在二战后首次实现增长，国防预算在GDP中的占比逐步提高，国防预算从她上任之初的332亿欧元上升到2019年的432亿欧元。

此外，她的工作能力也给法国总统马克龙留下了深刻印象。在她积极推动下，防务合作逐渐成为德法关系的亮点之一。因此，马克龙在此前的欧盟特别峰会上第一个提名冯德莱恩出任新一届欧盟委员会主席。

7月16日，在法国斯特拉斯堡欧洲议会总部，冯德莱恩得知当选下届欧盟委员会主席后露出笑容。 新华社记者 张铖 摄

“激情的欧洲主义者”

当前的欧洲正处在一个重要历史时刻，需要一个坚定的欧洲主义者引领各方摆脱本土主义、民粹主义以及英国“脱欧”等问题给欧盟团结带来的负面影响，而冯德莱恩被各方寄予期许。

德国《南德意志报》认为，冯德莱恩是一个激情的欧洲主义者。在德国执政联盟内部，除了冯德莱恩外，没有任何人像马克龙一样公开呼吁建立一个强大的欧洲。

作为防长的她一直在推动欧盟共同安全与防务政策建设，并呼吁建立欧洲军队。在最近两届慕尼黑安全会议上，她一直强调，欧盟要在防务方面承担更多责任。对于美国长期指责欧盟在防务问题上占美国便宜一事，她也敢于公开表达不满。

德国联盟党联邦议院党团外交和防务政策小组副主席约翰·瓦德富尔与冯德莱恩共事多年。在他看来，冯德莱恩在各种国际会议上的表现很出色，而且她对安全事务的熟悉在未来推动欧盟建设方面将很有帮助。

欧盟内部利益诉求十分复杂，因此妥协和让步也是欧盟政治的一大特色。而欧盟委员会作为欧盟的常设执行机构，其主席需要在各成员国间沟通和协调，以促成各方的妥协让步。

瓦德富尔说，冯德莱恩“很有灵活性”，能与不同的人展开讨论，协调能力也很出色。此外，得益于在国外的生活经历，她的法语和英语都很流利，有助于她与欧洲各国沟通。马克龙反对欧洲人民党党团领衔候选人、德国人曼弗雷德·韦伯的一个原因就是韦伯不会说法语。

德国影响力加强

冯德莱恩是半个世纪以来首位担任欧盟最高行政职务的德国人。德国政治家瓦尔特·哈尔斯坦曾于1958至1967年间担任欧共体委员会主席。

“胜利者和受益者，首先应该是德国。”德国《世界报》评论认为，冯德莱恩未来的政策取向肯定会在德国的预料之中。解决气候变化、贸易争端和下一个欧盟预算等将是其面对的首要任务。

自欧债危机以来，德国凭借强大的经济实力和默克尔的领导能力，加强了自身在欧盟内部的地位。德国政界人士和媒体普遍认为，冯德莱恩的当选将进一步加强德国对欧盟的影响力。而作为冯德莱恩的“恩师”和政治盟友，默克尔在欧盟的影响力和威望也有望得以维持。

欧洲议会投票通过冯德莱恩提名后，默克尔在祝贺声明中说，虽然她失去了一名政府部长，但在布鲁塞尔赢得了一个新伙伴。冯德莱恩已于7月15日宣布辞去德国防长一职。

瓦德富尔说，冯德莱恩是默克尔的亲密盟友，两人在德国政府内部已经共事了将近14年，沟通完全无障碍。冯德莱恩的当选将增强默克尔在欧盟的影响力。

不过，欧洲议会当天投票结果显示，冯德莱恩当选优势微弱，仅获383票支持，另有327票反对、22票弃权，特别是德国社民党籍的欧洲议会议员也投了反对票。这或许预示着冯德莱恩执掌欧委会之路不会轻松。

冯德莱恩将于11月1日正式接替现任欧盟委员会主席容克。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)