“2019中法文化遗产日”活动在巴黎举行

新华社巴黎7月16日电（记者唐霁）“2019中法文化遗产日”活动16日在位于巴黎的法国古迹香舒芒城堡举行，中国重庆代表团就钓鱼城遗址申报世界文化遗产情况的介绍引起与会专家与嘉宾浓厚兴趣。

本次活动由中国文物交流中心、重庆市合川区政府与重庆市文化遗产研究院主办，法中文化艺术联合会承办，内容包括重庆“钓鱼城遗址”推介、“国际文化遗产和遗址”专业论坛等。活动邀请了法国国家名胜古迹中心、国际古迹遗址理事会、法国大巴黎地区生态环保规划部门与法国遗产记者协会等机构的专家学者参加。

重庆市代表团就钓鱼城遗址申报世界文化遗产的情况为现场嘉宾进行了介绍。钓鱼城遗址是迄今中国国内保存最完好的古战场遗址之一，是世界上山地军事防御体系和野战壁垒筑城技术的典范。重庆市于2008年正式启动钓鱼城遗址申遗工作，钓鱼城遗址也于2012年被列入《中国世界文化遗产预备名单》。

重庆市合川区副区长张宏在致辞中指出，参加“国际文化遗产和遗址”论坛不仅是钓鱼城遗址申遗的重要一步，更是一次推介中国文化和历史的良好机会。钓鱼城遗址申遗将为提高重庆国际知名度提供有力文化支撑。

法中文化艺术联合会主席当布龙在接受记者采访时表示，中法文化遗产合作前景广阔，法国在该领域丰富的经验有助于中国的遗产保护工作。

围绕钓鱼城遗址的保护与申遗工作，中法两国专家就遗产领域的权职分工、遗产建筑师的作用、申遗的条件、景观遗产和自然遗产的关系等专业话题进行了讨论。

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