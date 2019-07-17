孟加拉国火车撞上婚礼车 包括新郎与新娘在内10人遇难

人民网讯 据法新社报道，孟加拉国当局官员表示，当地时间15日，一列火车在西北部一座城镇的铁路平交道撞上一辆结婚礼车，造成至少10人丧命。
当地警方首长阿迈德（Koushik Ahmed）指出，一列预定开往首都达卡（Dhaka）的火车，在距离达卡约145公里远的乌尔勒帕拉乌帕齐拉（Ullahpara Upazila），撞上一辆婚礼完后要返家的礼车，这辆小厢形车载有14人。当时结婚礼车准备通过一处铁路平交道，却没注意到迎面而来的火车，这起事故造成8人当场死亡，其中包括新郎与新娘，另外2名伤患在医院不治身亡。
火车夺命事故在孟加拉国是很常见的，因为孟加拉国全国大约2500处铁路平交道，其中约40%都是无人看守的。警方数据指出，在过去6年半内，近6000人死于铁路事故。（老任）
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