特朗普言语攻击四名民主党女议员惹众怒

美国总统唐纳德·特朗普对四名民主党籍少数族裔国会女议员出言不逊，15日招致国会民主党人乃至部分共和党人批评。国会众议院民主党人打算本周表决一份决议，“强烈谴责特朗普的种族主义言论”。

【找目标】

特朗普14日在社交媒体“推特”发布多条文字，声称四名民主党籍议员如果不喜欢美国，就应该回到她们“完全破败、犯罪猖獗”的来源国。

特朗普没有点出四名议员的姓名，但依照媒体报道，四人分别是纽约州联邦众议员亚历山德里娅·奥卡西奥—科尔特斯、明尼苏达州联邦众议员伊尔汉·奥马尔、马萨诸塞州联邦众议员阿亚娜·普雷斯利和密歇根州联邦众议员拉茜达·塔利布。

四人全部是处于第一届任期的少数族裔女议员，对特朗普政府政策多持批评态度。她们中三人在美国出生，另一人1992年以索马里难民身份进入美国。

特朗普15日在一场主推“美国制造”产品的活动中再次“炮轰”四名女议员。“她们所做的一切就是抱怨，”特朗普告诉媒体记者，“这些是憎恨我们国家的人，如果你们在这里不开心，你们可以离开。”

当一名记者问特朗普，许多人视他的言辞为种族主义言论是否让他担忧时，特朗普回答：“我不担忧，因为许多人同意我（的看法）。”

【造分裂】

四名女议员当天晚些时候在国会山举行记者会，予以“回击”。她们说，特朗普的做法意图“制造分裂，转移公众对他在移民、医疗和税收领域失败政策的注意力”。

“缺乏底气的……领导人会拿对我们国家的忠诚说事儿，”奥卡西奥—科尔特斯说，“以此避免（他人）挑战并辩论（政府）政策。”

国会众议院议长、民主党人南希·佩洛西说，众议院民主党人将表决一份决议，谴责特朗普的言论。美联社报道，这份全长4页的决议批评特朗普在“推特”所发文字助长人们对“新美国人和有色人种的恐惧和仇恨”。

众议院民主党二号人物斯滕尼·霍耶告诉媒体记者，这份决议最快16日提交众议院讨论。

路透社解读，这样一份决议恐怕会把国会共和党人置于“尴尬境地”，迫使他们要么投票赞成、要么选择捍卫特朗普的言论。

【谋选举】

一些国会共和党人15日把批评矛头对准特朗普。

共和党籍参议员米特·罗姆尼说，特朗普的言论“具有破坏性和贬低性，不利于团结，坦白说，非常错误”。

另一名共和党籍参议员莉萨·穆尔科斯基说，特朗普的言论让人无法接受，必须停止，“我们必须在礼貌和尊重方面拿出更高标准”。

共和党籍非洲裔参议员蒂姆·斯科特认为，特朗普使用“个人攻击和种族冒犯的语言，让人无法接受”。

政治分析师说，特朗普的言论一方面着眼于巩固自身选举基本盘；另一方面意图在政治对手中间挑起种族紧张和分裂，变相给对方“贴标签”。

戴维·阿克塞尔罗德曾为贝拉克·奥巴马两次竞选总统充任首席策略师。他认为，特朗普故意用种族主义言论提升攻击对象的知名度，意在迫使民主党出面维护这些人并使后者成为整个民主党的“标志性人物”。

“这是一个冷酷、强硬的策略，”阿克塞尔罗德说，“系好你的安全带，随着（2020年总统）选举临近，情况只会越来越糟。”（闫洁）（新华社专特稿）

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