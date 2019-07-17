欧盟就地中海油气钻探制裁土耳其 减少资金援助

欧洲联盟外交部长会议15日通过对土耳其的制裁措施，包括暂停航空运输协议谈判和减少2020年对土耳其资金援助。
欧盟外交部长会议15日在一份声明中说，鉴于土耳其“持续及最新非法钻探活动”，将暂停与土耳其航空运输协议谈判、促请欧洲投资银行“审查”对土耳其的贷款并减少2020年对土耳其的资金援助。
声明警告，土耳其如果继续非法活动，欧盟将采取更多“针对性措施”。
数月以来，土耳其与欧盟成员国塞浦路斯围绕地中海东部油气资源的争端升级。塞浦路斯指认土耳其钻探活动侵犯塞浦路斯专属经济区；土方则坚称两艘土耳其钻探船的活动范围限于土耳其大陆架，相关活动得到“北塞浦路斯土耳其共和国”许可。
欧盟宣布制裁后，土耳其外交部发表声明，指认欧盟“偏私”，誓言土耳其在地中海东部的油气钻探“不会受到丝毫影响”。
1974年7月，塞浦路斯国民警卫队中的希腊军官策动军事政变，企图推进塞希合并运动。土耳其以保护当地土族居民为由出兵干预，控制了塞浦路斯北部大约占全岛三分之一的区域。1983年，土族在塞北部宣布创建“北塞浦路斯土耳其共和国”，但迄今仅得到土耳其的外交承认。
土耳其1987年申请加入欧盟前身欧洲共同体，1999年获得候选国资格，2005年启动入盟谈判，但谈判过程阻碍重重。土耳其在2016年7月未遂军事政变发生后采取大规模肃清行动，欧盟正式停止土耳其的入盟进程。不过，欧盟在安全事务以及应对非法移民方面仍然依赖土耳其。（陈立希）【新华社微特稿】
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