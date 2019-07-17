美国新规定遏制移民 “安全第三国”协议再引争议

美国政府16日起实施限制移民入境新规定，认定除“例外情况”，经由其他国家抵达美国的移民不再有申请在美避难资格。

美国媒体解读，政策针对从墨西哥涌入美国南部边境的大量移民。墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德15日说，美国不能凭借单方面发布的新规把墨西哥变成“安全第三国”。

【增设阻碍】

新规16日在《联邦政府纪事》刊布并生效。美国政府希望借由这一举措设置“新障碍”，遏制移民入境。

美国司法部和国土安全部15日发表联合声明，宣布除“有限的例外情况”，抵达美国边境的移民不能申请在美避难，即便是单独入境的未成年人。“例外情况”包括人口走私受害者和避难申请遭其他国家拒绝者。

联合国难民事务高级专员公署对美方最新做法表达关切。

美联社报道，上述规定势必招致诉讼。依据美国法律，他国公民一旦入境，可申请在美避难，但经由“安全”国家入境者例外。《移民和国籍法》对“安全”国家定义模糊，以“有双边或多边协议”为依据。

现阶段，与美国签署“安全第三国”协议的国家仅加拿大。美国试图说服墨西哥和危地马拉签署“安全第三国”协议，均遭拒绝。

美国众议院议长、民主党人南希·佩洛西发表声明，指认特朗普政府逾越权限，“背离（美国）数十年来的先例和法律”。美国民权联盟谴责特朗普政府上述政策，誓言发起诉讼。

【再遭反对】

分析人士认为，美国最新举措可能把移民压力转移给墨西哥和危地马拉。

墨西哥政府在美国加征关税威胁之下，对美国移民政策较为配合，但15日反应强硬，认定美国不予接收的移民须回到各自国家，而非墨西哥。

墨西哥外交部长埃布拉德说，美国不能以单方面发布遏制移民新规方式把墨西哥变成“安全第三国”。

特朗普政府今年1月起依据“移民保护协议”把经由美墨边界入境、申请避难的非墨西哥籍非法移民移送墨西哥，让他们在墨西哥等候美方审批，迄今向墨西哥移送大约2万人。

涌入美国南部边境的移民多数来自中美洲国家洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多。他们从危地马拉入境墨西哥，而后北上进入美国。如果墨西哥或危地马拉与美国签署“安全第三国”协议，依据相应规定，申请避难者须在抵达的首个安全国家提出申请。

危地马拉宪法法院14日发布禁令，阻止总统吉米·莫拉莱斯与美国签署“安全第三国”协议。莫拉莱斯当天推迟与美国总统唐纳德·特朗普原定15日在白宫的会晤。

美联社报道，美国移民法院迄今积压超过80万份避难申请。2009财政年度，美国接收35811份避难申请，批准8384份；到2018财年，避难申请数暴增至162060份，美方仅批准13168份。（陈立希）（新华社专特稿）

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