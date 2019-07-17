“海丝传琴”庆祝马中建交45周年音乐会在吉隆坡举行

新华社吉隆坡7月16日电（记者林昊 王大玮）“海丝传琴”庆祝马中建交45周年音乐会16日晚在马来西亚首都吉隆坡上演，来自中国和马来西亚的音乐家们共同呈现了一场中西合璧的交响盛宴。
音乐会在著名指挥家汤沐海指挥广西交响乐团演奏的马来西亚序曲《拉穆里的旋律》中拉开帷幕。随后交响幻想曲《歌仙·刘三姐》、小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》等具有中国色彩的作品让现场观众感受到中国传统与古典音乐的激情碰撞。
广西交响乐团还与马来西亚华人钢琴家克劳迪娅·杨一起演奏了由她作曲的钢琴协奏曲《红楼梦》，用现代交响乐展现了这部中国古典文学名著的魅力。
马来西亚旅游、艺术和文化部长莫哈马丁出席音乐会。他在致音乐会的贺词中说，本次音乐会在马来西亚的上演有助于提升马中两国之间的交流与合作。
中国驻马来西亚大使白天在致音乐会的贺词中表示，马来西亚和中国隔水相望，文化相融，民心相亲。此次音乐会将为两国建交45周年画上浓墨重彩的一笔。
本次音乐会由马来西亚旅游、艺术和文化部、中国驻马来西亚大使馆和中国国家艺术基金联合主办。
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