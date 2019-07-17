白宫顾问康韦无视众院传票 或面临“藐视国会”指认

美国总统高级顾问凯莉安妮·康韦15日没有现身国会众议院监督委员会听证会，就她涉嫌违反《哈奇法》提供证词。康韦或因而面临“藐视国会”指认。

众议院监督委员会公开的一封信件显示，白宫高级律师指示康韦不要现身听证会，说现任和前任白宫官员“绝对可以免除”赴国会作证。

委员会主席伊莱雷·卡明斯说：“我们不要求她为提供给总统的建议或白宫的政治决策作证。我们要求她为多次违反联邦法律、浪费纳税人资金以及损害公众对联邦政府诚信的信心作证。”

卡明斯说，如果康韦不重新考虑出席听证会事宜，监督委员会将在本月25日举行会议，指认她“藐视国会”。

依照规定，被认定藐视国会的人将面临最长1年监禁和最高不超过10万美元罚款。

康韦先前拒绝自愿出席监督委员会听证会，促使委员会以25票赞成、16票反对的表决结果对她发出传票，强制索取证词。

白宫在一份声明中说，15日听证会纯属“政治活动”，目的是骚扰总统唐纳德·特朗普及其顾问。

美国政府监督机构特别检察官办公室6月建议白宫解雇康韦，理由是她以官方身份借助电视采访和社交媒体抨击多名民主党总统候选人，屡次触犯《哈奇法》。这部法律禁止行政部门雇员参与特定政治活动，总统、副总统等一些高级别官员不受限制。

近几个月，民主党人控制的多个众议院委员会向财政部长史蒂文·姆努钦、商务部长威尔伯·罗斯、司法部长威廉·巴尔发传票，都遭到无视。（许苏培）【新华社微特稿】

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