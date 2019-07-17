冯德莱恩当选下届欧盟委员会主席

7月16日，在法国斯特拉斯堡欧洲议会总部，下一届欧盟委员会主席候选人冯德莱恩在投票前陈述发言。新华社记者张铖摄

新华社法国斯特拉斯堡7月16日电（记者王子辰）欧洲议会16日投票选举德国人乌尔苏拉·冯德莱恩为下届欧盟委员会主席。

欧洲议会目前共有747名议员。在当天傍晚的投票中，冯德莱恩获得383票支持，另有327票反对、22票弃权。冯德莱恩以微弱优势过关。

冯德莱恩将于11月1日正式接替现任欧盟委员会主席容克，成为首位女性欧盟委员会主席。

当天早些时候，冯德莱恩在欧洲议会发表演讲，介绍其政策主张。她说，欧盟将在对抗气候变化方面做出更大努力，在2050年前实现“碳中和”并把这一目标写入欧盟首部应对气候变化的法律。

冯德莱恩表示，欧盟虽然实行市场开放政策，鼓励创新，但不能允许网络巨头在欧盟国家赚取大量利润却几乎不缴税。

在冯德莱恩当选下届欧盟委员会主席后，德国总理默克尔发表声明表示祝贺。默克尔说，欧盟委员会将有一位充满自信并令人信服的领导人，欧盟将以充沛的活力迎接当前面临的挑战。

7月2日，欧洲理事会决定提名德国国防部长冯德莱恩担任下届欧盟委员会主席。15日，冯德莱恩宣布辞去德国防长一职。

冯德莱恩2013年12月出任德国国防部长，是德国历史上首位女性国防部长。（参与记者：任珂、张远）

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