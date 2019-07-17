对外投资累计实现三千四百多亿元

本报北京7月16日电 （记者罗珊珊）商务部对外投资和经济合作司负责人16日介绍，1-6月，中国境内投资者共对全球151个国家和地区的3582家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资3468亿元人民币，同比增长0.1%；6月当月对外直接投资637.3亿元人民币，同比增长6.3%。

上半年，中国对外投资合作保持平稳健康发展。呈现以下特点：一是对“一带一路”国家投资合作积极推进。1-6月，中国企业对“一带一路”沿线的51个国家有新增投资，合计68亿美元，占同期总额的12.6%。二是跨境并购稳步发展。1-6月，中国企业共实施完成跨境并购项目161起，实际交易总额169.5亿美元，其中直接投资92.2亿美元。三是对外投资结构持续优化。1-6月，对外投资主要流向租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业、采矿业、信息传输/软件和信息技术服务业等领域。四是对外承包工程大项目多，带动当地发展，实现互利共赢。

1-6月，相关主管部门办理新设和并购类对外投资企业2440家，中方协议投资额495亿美元。办理增资类对外投资企业613家，中方协议投资额140.1亿美元。

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